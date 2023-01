La star de Love Island choque les fans avec une photo aux rayons X explicite

La star de LOVE Island, Ollie Williams, a fait faire une double prise aux fans lorsqu’il a partagé un cliché explicite aux rayons X après un accident d’horreur.

L’ancienne star de télé-réalité amusante a partagé le scan de son bassin, avec des vis en titane, après sa chute d’un balcon le mois dernier.

La radiographie d’Ollie Williams a révélé des vis dans son bassin[/caption]

Mais la virilité d’Ollie était également visible sur la photo, ce qu’il a dûment reconnu dans un message de suivi.

Partageant un selfie de son visage, il a écrit par-dessus: “Grandis, ce n’est pas un nu.”

Le joueur de 23 ans, qui est apparu dans la série 2020 de Love Island avant de sortir de façon mémorable, a quitté les soins intensifs il y a deux semaines, après sa chute.

Il a écrit: «Je n’étais pas vraiment prêt à publier ceci jusqu’à ce que je sois sorti du bois proprement dit, ce que je pense maintenant (j’espère!).

“Je suis tombé d’un balcon le week-end dernier et je me suis retrouvé aux soins intensifs avec une fracture du bassin, du poignet et une hémorragie interne.”

Se référant à son partenaire, il a ajouté : “Avec le soutien incroyable de @lauranofer, ma famille et mes amis et de grands chirurgiens ; Je suis en voie de guérison.

“Une cure de désintoxication difficile à venir, mais je suis confiant avec mes médecins que je vais me rétablir complètement.”

Ollie a ajouté: “Je n’aurais vraiment pas pu gérer cela mentalement sans tous vos messages de soutien, alors merci.

“Revenez bientôt, grand amour et joyeux Noël à tous .”

Il a été consolé par d’autres stars de Love Island, dont Charlie Brake, qui a écrit: “Rétablissez-vous bientôt, mon pote x.”

Ollie – un aristocrate de Cornouailles – est apparu dans la toute première édition hivernale de l’émission ITV2 en Afrique du Sud.

Il était en couple avec Paige Turley mais a quitté la série après seulement trois jours, affirmant que son cœur était ailleurs.

La star a insisté sur le fait qu’il était toujours amoureux de son ex Laura et l’a retrouvée après le spectacle – l’appelant le “pari du siècle”, mais a déclaré que cela avait porté ses fruits.

Ils sont toujours ensemble aujourd’hui – elle est remerciée par Ollie est son poste depuis l’hôpital.

Ollie a également essuyé des tirs pendant son séjour dans la villa lorsque des photos de lui posant avec des animaux morts sont apparues.

Il a été qualifié de “chasseur de trophées”, mais a insisté sur le fait qu’il n’avait pas tué les créatures lui-même et qu’il effectuait un travail de conservation et de lutte contre le braconnage.

Ollie se réfère toujours à lui-même comme un “chasseur professionnel et défenseur de l’environnement” dans son profil Instagram.

Love Island devrait revenir le 16 janvier pour une deuxième série hivernale en provenance d’Afrique du Sud.

