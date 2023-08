La star de LOVE Island Australia, Cassidy McGill, a été critiquée pour avoir porté une tenue « inappropriée » lors d’un voyage à Milan.

Les fans indignés ont accusé la star de télé-réalité de trop en révéler dans la ville italienne.

Instagram

Cassidy McGill a été critiquée pour son choix de tenue à Milan[/caption] Instagram

La star de Love Island portait une petite brassière[/caption]

Cassidy, 28 ans, a montré son ventre tonique dans une brassière noire et une jupe longue blanche fluide.

L’Australien a posé devant la célèbre cathédrale de la ville et à l’intérieur du centre commercial orné, Galleria Vittorio Emanuele II.

Elle a légendé ses clichés: « Milan pendant 40 heures dans mon soutien-gorge glorifié !!! »

Un adepte choqué a commenté: « vous ne vous promenez qu’avec ça ??? »

Un autre a dit : « Attendez. Elle est entrée dans une église avec juste un soutien-gorge et une jupe ? [sickness emoji].”

Un troisième a dit : « un temps et un lieu ».

Un quatrième a posté: « Et vous n’avez pas encore été arrêté xx. »

Cassidy a joué dans Love Island en 2018 et a amassé 384 000 fans sur Instagram où elle régulièrement des modèles et promeut les marques.

Elle avait déjà été critiquée pour s’être plainte de l’inconvénient d’être une influence.

Elle a déclaré: « Tout le monde pense que nous sommes payés comme *** pour tout faire, et c’est vraiment facile – ce n’est pas facile, ce travail ne s’arrête jamais et il y a beaucoup de pression.

« La façon dont je le vois, vous avez votre travail, vous avez cependant de nombreux patrons, vous avez peut-être un examen une fois par mois où ils vous donnent des commentaires, des critiques constructives, ils vous font des éloges et vous passez à autre chose.

« J’ai essentiellement 260 000 patrons… (qui) me font des critiques constructives de la manière la plus horrible au quotidien. »

La paysanne travaillait comme barmaid avant de quitter son emploi pour entrer dans la villa en 2018.

La beauté blonde a déclaré que sa motivation pour participer à l’émission était de mettre fin à sa période de sécheresse de huit mois et espérait trouver une vraie romance.

Elle cherchait un gars décontracté, sportif et tatoué et a dit qu’elle aimait le look surfeur, les manières de la vieille école et la chevalerie.

Elle s’est décrite comme: « Une fille de la campagne dans l’âme » et « adore lire des romans torrides et romantiques ».

Instagram

Elle a visité la Galleria Vittorio Emanuele II[/caption]