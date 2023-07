La star de Love Island, Arabella Chi, se met les seins nus alors qu’elle se déshabille en string en vacances

Arabella Chi de LOVE Island est seins nus alors qu’elle mange des chips en vacances.

Le mannequin a partagé le cliché effronté d’elle se couvrant d’un lien Instagram qui disait: « faim » avec un emoji de langue.

Isabella Chi profite d’un paquet de chips alors qu’elle se déshabille pour ne garder qu’un string

Elle portait un string blanc en dentelle et embrassait sa beauté naturelle et ses vagues de plage alors qu’elle savourait sa collation au sel et au vinaigre.

Arabella, qui était sur Love Island en 2019, a également offert aux fans une sélection de photos de bikini – et elle n’a pas déçu.

Portant un bikini noir à peine là, elle a montré sa silhouette impressionnante alors qu’elle posait dans un endroit tropical.

Vivant sa meilleure vie, elle a également posé dans un bikini mandarine en sirotant une noix de coco fraîche.

Arabella, qui semble être en vacances en permanence, sort actuellement avec l’ancien as du rugby français Yoann Huget.

Le couple a officialisé leur romance alors qu’ils sortaient ensemble à l’Open de France pour regarder un match de tennis ensemble.

Yoann, 35 ans, a posé pour des clichés avec son nouvel amour avant de se diriger vers le terrain.

Il se tenait les bras croisés avant le match, avant de discuter alors qu’ils étaient assis ensemble dans la foule.

Arabella avait l’air heureuse dans ses bras alors que la star de télé-réalité obsédée portait un chapeau blanc et des lunettes de soleil pour se protéger du soleil.

Une source a confié au Sun : « Arabella et Yoann ont l’air amoureux.

« Ils ne pouvaient pas garder leurs yeux – ou leurs mains – l’un sur l’autre.

« Ils sortent ensemble depuis un certain temps et c’est maintenant devenu plus sérieux, alors ils étaient heureux de l’officialiser à Roland-Garros.

« Ils forment un couple magnifique. »