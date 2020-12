Anna Vakili a informé ses fans de la bataille de sa famille contre le coronavirus, révélant que son père est devenu si malade qu’il s’est effondré.

La star de Love Island, sa sœur Mandi et leurs parents ont attrapé le virus mortel pendant la saison des fêtes, et son père s’est effondré le lendemain de Noël.

Elle a appelé l’expérience « la période la plus effrayante de sa vie » en partageant ses prières pour que sa famille aille mieux avant le Nouvel An.

Reprenant ses histoires sur Instagram lundi soir, Anna, 30 ans, a écrit: «Mandi et moi sommes presque complètement rétablis (juste tous les deux ont de mauvaises douleurs musculaires, de la fatigue et j’ai de gros maux de tête), mais je ne fais que m’occuper de nos parents pour le moment.







«Papa est assez mauvais et s’est effondré le lendemain de Noël. C’était la période la plus effrayante de ma vie.

«Une ambulance est venue mais nous avons décidé de le garder à la maison.

«Sa respiration est bonne, il dort juste toute la journée.







«Maman a dormi presque toute la journée, mais je peux certainement voir une amélioration en elle. Sa respiration est bonne aussi.

« J’espère juste que d’ici le Nouvel An, ils se sentiront mieux. »

Anna avait averti ses fans que le coronavirus « n’était pas une blague » après l’avoir laissée clouée au lit.







Le pharmacien a dit à ses adeptes de se procurer « des boissons chaudes au miel et au gingembre, de la vitamine D, de la verocca, une inhalation de vapeur à la menthe, du paracétamol pour faire baisser la fièvre, de l’ibuprofène pour la fièvre et les douleurs » et « un spray Sterimar pour les sinus et une tasse de jus d’orange fraîchement pressé un jour ».

Anna a déclaré: « J’ai eu tellement de DM de personnes positives pour COVID – cette merde se propage rapidement.

« Envoyer de l’amour à quiconque le traverse ou à la famille qui le traverse. »