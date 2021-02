La star de Love Island, Amy Hart, dit qu’elle est heureusement célibataire pour Vaelntine’s Day – bien qu’elle admette qu’elle préférerait normalement avoir quelqu’un d’autre dans sa vie.

La star de télé-réalité de 28 ans – qui a figuré dans la série 2019 de Love Island et une série de célébrités Go Dating – dit qu’elle a hâte de se pelotonner pour manger des cupcakes seule cette année.

Les fans de Love Island se souviendront d’avoir vu Amy se lancer dans une romance avec Curtis Pritchard sur Love Island – mais l’aventure s’est éteinte devant les caméras.

La star dit qu’il vaut beaucoup mieux être libre et célibataire plutôt que de se battre dans une romance rocheuse dans laquelle une ou les deux parties pourraient ne pas vouloir être.







Elle a déclaré au Sun dimanche: «J’avais l’habitude de stresser d’être célibataire le jour de la Saint-Valentin, mais maintenant je me rends compte que je suis mieux d’être célibataire et heureux que d’être dans une mauvaise relation.

«Je passe la Saint-Valentin avec mon meilleur ami Luke, qui bouillonne avec ma famille, et nous allons boire et manger des bonbons et rire de l’argent que nous économisons en n’achetant pas de cadeaux de la Saint-Valentin.

«Cependant, même si je suis peut-être heureux dans ma peau, cela ne m’empêchera pas de faire du lèche-vitrines pour Mr Right.»







S’adressant à Instagram samedi, Amy a laissé entendre qu’elle profiterait de sa Saint-Valentin dimanche en grignotant des cupcakes inspirés de la rose.

La télé a partagé des photos et des vidéos de ce qui ressemblait à un bouquet géant de roses – qui étaient face à des cupcakes complexes.

Elle a déclaré: « Regardez-les. Elles ressemblent à des fleurs, mais ce sont en fait des cupcakes.

«J’ai vraiment hâte de m’asseoir sur le canapé tout le week-end et de les manger.»

Pendant ce temps, elle a également partagé une photo de retour d’elle-même sur sa page principale – la montrant en train de poser dans un bikini à imprimé animalier et de comparer l’image à celle qui a été capturée par un photographe de passage.

Dans un article positif sur le corps, Amy a sous-titré l’image: « Juste votre rappel de samedi qu’Instagram n’est pas tout ce qu’il semble et tout comme Buck’s Fizz l’a dit, la caméra (sournoise) ne ment jamais.

« Il y a un an à Punta Cana, lorsque cette chose appelée ‘coronavirus’ était quelque chose qu’ils avaient en Chine et que la vie était folle. »