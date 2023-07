La star de Love Island, Amber Davies, étourdit dans la robe rouge emblématique de Julia Roberts pour Pretty Woman: The Musical

AMBER Davies saute le pas dans la robe rouge de Julia Roberts pour Pretty Woman: The Musical.

Le gagnant de Love Island 2017, 26 ans, jouera le rôle principal lors de sa tournée au Royaume-Uni et en Irlande en octobre.

Julia a joué avec Richard Gere dans le film à succès de 1990.

Plus tôt cette année, Amber a révélé sa frustration après avoir rencontré Kim Kardashian à Londres.

L’ancien élève de Keeping Up With The Kardashians, 42 ans, était dans la capitale britannique et a fait une pause dans son emploi du temps chargé pour un voyage dans le West End.

La talentueuse star du théâtre musical a sans aucun doute été stupéfaite lorsqu’elle a réalisé que Kim, 42 ans, était dans le public pour la comédie musicale du film de 1985 Retour vers le futur.

Après la fermeture des rideaux, Amber a posé pour une photo avec Kim et son fils Saint et le reste de ses co-stars, y compris le petit ami co-star Ben Joyce, qui joue Marty.

Elle portait la jupe et le cardigan frumpy de son personnage, avec une chemise blanche, alors qu’elle était câlinée par Kim pour le claquement de doigts.

Plus tard, portant l’une des différentes tenues de scène de Lorraine sur sa page Instagram, Amber a révélé ses véritables pensées.

Elle se tenait dans sa veste rayée, son col roulé bleu et son pantalon rouge coiffant sa perruque brune, avant d’ajouter la légende : « Des poches sous les yeux et un costume rembourré.

« C’est le fait que Kim Kardashian m’a vu habillé comme ça. »

