La star de Love Island admet avoir du mal à payer les factures sur le “salaire minimum” et dit qu’elle n’a pas reçu d’argent pendant six semaines après le spectacle

COCO Lodge a révélé qu’elle “luttait” pour payer ses factures et recevait un “salaire minimum” pour avoir joué sur Love Island.

Channel 4 a publié une nouvelle série documentaire intitulée Life After Love Island, qui a révélé ce qui se passe réellement dans la série télé-réalité à succès d’ITV.

Instagram

Coco Lodge de Love Island a déclaré qu’elle “luttait” pour payer ses factures[/caption]

TVI

La bombe de Casa Amor, Coco, 27 ans, a déclaré qu’elle espérait quitter la série avec environ un ou deux millions de followers.

Cependant, un Coco déçu a déclaré: «Aller là-bas pour trouver l’amour est un bonus, mais vous y allez pour ce que vous pouvez obtenir par la suite.

“Cela aurait été bien d’avoir 1 million d’abonnés sur Instagram, mais j’en ai eu environ 30 000 et je n’ai tout simplement pas compris, parce que je me disais : ‘pourquoi tout le monde me déteste-t-il ?'”

“Je n’ai vraiment pas été payé pendant six semaines après avoir quitté la série.”

EN SAVOIR PLUS SUR L’ÎLE D’AMOUR COMPTE A REBOURS POUR L’AMOUR La date de début de Love Island révélée – et c’est beaucoup plus tôt que vous ne le pensez DRAME DE RENDEZ-VOUS Millie Court de Love Island brise le silence sur l’ex Liam Reardon sur Celebs Go Dating

Elle a ajouté: «Vous êtes payé au salaire minimum. Comment suis-je censé payer les factures ?

“Je n’ai encore rien payé pour tout ce que j’ai fait sur les réseaux sociaux.”

En juillet, la graphiste de Surrey – qui a également travaillé comme ring girl et shoot girl – a déclaré qu’elle était revenue à la vente de boissons dans les clubs, deux semaines seulement après la fin du spectacle.

Répondant aux fans soumis par les fans dans un Q&A révélateur, on lui a demandé quelles étaient ses perspectives de carrière après le spectacle.

« Quel est votre prochain mouvement ? » Coco a été interrogée, à laquelle elle a expliqué qu’elle se diversifiait avec un travail sur “TikTok et Instagram”.

“Il y a d’autres émissions de télévision potentielles dans la programmation”, a-t-elle taquiné, avant de révéler qu’elle reviendrait également à son passé de tireuse.

“Je fais aussi tout ce que j’ai fait avant Love Island, je n’ai jamais voulu abandonner ces choses”, a poursuivi Coco.

«Je voulais juste utiliser le spectacle pour trouver de nouvelles opportunités de carrière et continuer ce que je faisais auparavant.

“J’ai ma propre entreprise de graphisme et je fais aussi du shot girling, où je vends des Jägerbombs dans les clubs.”

Malheureusement, Coco n’a pas trouvé l’amour dans la villa après avoir été en couple avec Andrew Le Page, 27 ans, et a reçu la botte avec la co-star Josh Le Grove, 22 ans.

Instagram

Coco espérait quitter la série avec environ un ou deux millions de followers[/caption]