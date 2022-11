La star de Love Island, Adam Collard, rompt le silence sur la séparation de Paige Thorne et dit qu’il “lève les mains en l’air”

La star de LOVE Island, Adam Collard, a évoqué sa rupture avec Paige Thorne pour la première fois, après qu’ils se soient séparés après avoir été accusé de flirter avec d’autres filles dans son dos.

Le soleil a révélé le mois dernier qu’Adam, 27 ans, et Paige, 25 ans, qui se sont rencontrés dans cette série de l’émission à succès, l’avaient appelé un jour, et tandis que Paige a discuté de son côté des choses, Adam est resté silencieux sur la question.

La star de Love Island, Adam Collard, a rompu son silence sur sa séparation d’avec Paige Thorne[/caption]

Le beau gosse de la salle de sport a déclaré que les “commentaires préjudiciables” sur les réseaux sociaux “mettaient à rude épreuve leur relation”[/caption]

Maintenant, dans une conversation exclusive avec The Sun, Adam s’est ouvert de son côté des événements en admettant qu’il “veut expliquer ce qui s’est réellement passé” et “lève les mains en l’air” après avoir été filmé avec son bras autour d’une fille blonde alors qu’il sortait avec Paige.

Paige s’est séparée de l’entraîneur de fitness en ligne après la diffusion de vidéos d’Adam lors d’une soirée avec ses bras autour d’une autre femme.

Elle a affirmé que le morceau de gym l’avait ensuite fantôme et que leur relation avait pris fin en conséquence.

Mais Adam dit que ce n’était pas le cas.

S’exprimant ouvertement, Adam admet qu’il “n’aurait pas dû avoir son bras autour [the girl]” comme il l’a fait, mais a dit que tout avait été mal interprété.

Il a expliqué: «J’ai entendu tellement de fausses informations ces derniers jours, alors je sens que je dois maintenant dire ce qui s’est réellement passé.

“La nuit où j’ai été vu avec mon bras autour de la fille au McDonald’s, j’étais sorti sur une sonorisation et j’ai rencontré des tas de gens ce soir-là. C’est mon travail à la fin de la journée, de prendre des photos et des selfies et des choses comme ça.

« Quoi qu’il en soit, après cela, mes amis et moi étions affamés, alors nous avons décidé d’aller dans un McDonald’s et nous y sommes allés à pied alors que normalement nous serions emmenés par la sécurité.

“Donc, de toute façon, nous avons juste marché, ce qui n’est normalement pas le cas, et c’est là que nous avons rencontré la fille blonde qui était comme la célèbre de la vidéo qui a été partagée.

“En fait, elle était vraiment gentille et polie et nous avions bu quelques verres, mais ce qu’elle a dit, c’est” Je suis entré ce soir au club mais pas mes amis. “

“Donc, ce que vous ne voyez pas réellement dans la vidéo, c’est que la caméra tourne et je prends des photos avec tous ses amis comme ça et je prends des photos avec tous.”

Adam a expliqué que c’était “tout ce qui s’est passé”, ajoutant que ce n’était qu’un “instantané”.

La star a poursuivi: “C’était juste un rire et continuez. Encore une fois, une autre chose que vous ne voyez pas, c’est que deux de mes amis sont en fait à gauche et à droite.

« Tout ce que nous faisions, c’était attendre de la nourriture et prendre des photos avec des gens là-dedans.

“La fille blonde a déclaré publiquement qu’elle était rentrée chez elle toute seule et encore une fois à la fin de la vidéo, vous ne la voyez pas aller à gauche et moi aller à droite. Mais cela n’a pas d’importance parce que les gens veulent croire ce qu’ils veulent croire.

Adam a ajouté que le lendemain matin était difficile, car il savait que c’était le “début de la fin” de sa relation avec sa petite amie paramédicale Paige.

Il a déclaré: “Tout a été démesuré, puis toutes les autres photos et vidéos que j’avais prises cette nuit-là se sont transformées en quelque chose d’autre.

« Il y a une vidéo de moi plus tôt dans la soirée dans un club. Je ne sais même pas qui l’a pris, mais j’en ai vu un et je pense que c’est à cela que Paige faisait référence. Je travaillais juste.

Le commentaire d’Adam intervient alors que l’ex Paige a affirmé qu’elle avait reçu “plus d’une” vidéo d’Adam ce soir-là.

Apparaissant récemment sur le podcast Saving Grace, la beauté brune a déclaré : « Il n’y a pas que ces vidéos. Il y a d’autres vidéos que les gens ne connaissent pas – donc il y a beaucoup plus dans l’histoire – de différentes personnes, de la même nuit, dans différents endroits.

Adam a continué à dire au Sun : « Je travaillais et j’avais besoin d’une pause pour prendre toutes les photos. L’un des superviseurs m’a accompagné en bas et passé les toilettes VIP dans une salle privée.

“Parce que les vidéos de filles blondes sont sorties, celle-ci est une autre vidéo disant que je suis parti avec une autre fille, ce qui encore une fois n’est pas vrai.”

Adam, qui est devenu célèbre sur Love Island en 2018 avant de revenir en 2022, a déclaré qu’il avait un message très direct à transmettre.

“C’est difficile parce qu’il y avait tellement de choses qui se disaient sur les réseaux sociaux, mais une chose que je veux vraiment faire passer, c’est que je ne blâme pas du tout Paige pour ça”, a-t-il partagé.

Poursuivant: “C’est vraiment dur et tous les commentaires mettent à rude épreuve la relation car la confiance a été endommagée.”

Très peu de temps après la sortie de la vidéo, Adam a dû s’envoler pour Bali pour travailler pendant une longue période, laissant sa relation avec Paige en suspens.

Il a dit que les choses étaient devenues “très tendues” entre eux et qu’il avait essayé de faire fonctionner les choses et avait même annulé une apparition personnelle à Sheffield dans le but de voir Paige et de régler la situation.

Adam a ajouté: “C’était la veille de mon départ pour Bali, et même si j’ai pris l’avion depuis Newcastle, je suis allé à Londres pour essayer de voir, mais les choses après cela sont devenues encore plus lointaines.

“En fait, elle m’a cru, ce qui était génial, mais ensuite vous parcourez de nombreux kilomètres à travers le monde et vous ne vous voyez pas et les choses se sont en quelque sorte effondrées.

“Il y avait des barrières à la communication.”

Adam a admis que le décalage horaire entre eux rendait difficile pour eux de communiquer sur ce qui s’était passé, et que le troisième jour de son voyage à Bali, ils se sont séparés.





Paige a affirmé qu’Adam l’avait fantôme, et il a admis qu’il était “un peu silencieux”.

Il a ajouté : « Je dois être honnête, encore une fois, c’est probablement un peu ma faute. Je suis allé un peu tranquille parce que j’avais juste besoin de traiter comme ce qui allait se passer et si cela allait réellement fonctionner.

“J’ai donc fini par me séparer le deuxième ou le troisième jour de mon séjour à Bali.

« Je pense que nous savions tous les deux alors que nous étions sur la même page et nous savions ce qui allait arriver.

“Les choses viennent de tomber en panne et c’est dommage car j’ai l’impression que si nous nous étions rencontrés dans un bar et non sur Love Island, cela aurait peut-être fonctionné.”

Adam a dit qu’il ne cherchait plus l’amour et qu’il voulait se concentrer sur son travail dans l’immédiat, ajoutant que même si Paige était “géniale”, il avait “tracé un trait” sur toute possibilité que leur romance soit ravivée.

Il a partagé: «Elle doit faire son truc avec le travail. Et je dois probablement faire le mien. Je ne m’attendais pas vraiment à ce que ce soit si fou pour moi cette fois-ci en sortant de la villa.

«Je veux définitivement prendre du temps pour moi. Je ne sais pas. Je me concentre uniquement sur ce gymnase et des trucs comme ça. Et je pense juste que j’en ai peut-être besoin.

Adam a dit que lui et Paige ne se remettraient pas ensemble[/caption]

La star a juré de rester célibataire pour le moment et de travailler sur son entreprise de fitness[/caption]