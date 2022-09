La star de Love Island a l’air très différente un an seulement après le spectacle – mais pouvez-vous dire de qui il s’agit?

Le beau gosse de LOVE Island, Dale Mehmet, a subi toute une transformation depuis son apparition dans la série à succès.

Le barbier de Glasgow, âgé de 25 ans, est apparu sur le smash ITV2 en 2021, mais aujourd’hui, il a l’air très différent.

Instagram

Dale a maintenant l’air très différent[/caption]

Instagram

Dale pose avec la star de Towie, Mario Falcone[/caption]

L’année dernière, le gourou des cheveux fortement encré arborait des mèches ondulées sur le dessus avec des pointes blondes, puis rasées sur le côté.

Mais maintenant, la star de télé-réalité écossaise est revenue aux cheveux noirs et à une coupe à la mode.

D’après les regards des médias sociaux du garçon, où il a posé en sortant de la mer ces derniers jours, il a également été encore plus au gymnase et a ajouté à sa vaste collection de tatouages.

Dale n’est pas étranger à une transformation, expérimentant régulièrement de nouvelles coiffures.

En mai, il arborait des tresses et une nette contre-dépouille.

Les fans de Love Island se souviendront de Dale au jour 29 de la compétition avec cinq autres mecs.

Quelques jours plus tard, il s’est associé à Chloe Burrows, puis plus tard à Abigail Rawlings.

Il a été jeté de la villa 13 jours après son entrée après que les filles aient choisi de lui donner la botte.





Dale était barbier avant d’apparaître sur Love Island, mais poursuit également une carrière de mannequin.

Il a récemment révélé qu’il s’était fait refaire les dents et du Botox pour créer le “look parfait”.

Après avoir voyagé en Turquie pour ses gnashers, Dale a dit OK ! : “C’était quelque chose que j’ai toujours voulu faire et pas parce que je n’étais pas sûr de mes dents ou quelque chose comme ça.

“J’ai l’impression que vous devez vous faire faire les dents pour savoir ce que je veux dire par là. Ça change tellement ton visage.

“Pour la carrière que je voulais poursuivre, ça a l’air bien – le sourire parfait.”

Il a ajouté: “J’ai du Botox. Arrêtez ces rides d’apparaître rapidement, faites-le quand je suis plus jeune et empêchez-les d’être là quand je serai plus âgé.

Dale, qui a été largué de Love Island juste avant la finale, admet que sa vie a été bouleversée depuis son passage à la télévision.

Il a dit : « Ça a été fou. J’ai l’impression que lorsque je suis sorti, j’ai eu une bonne réaction. Je n’aurais pas pu venir à plus de soutien. J’étais dépassé.

« Je fais une petite pause. Mon travail est ma vie. J’adore le barbier et c’est ma passion, mais j’ai eu l’occasion d’essayer de nouvelles choses et d’approfondir certaines choses avec la mode et le mannequinat.

Instagram

Dale prend la pose dans un récent selfie miroir[/caption]

Instagram

Dale a déjà arboré des tresses[/caption]