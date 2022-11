La star de Love Island a l’air très différente alors qu’il se rase la tête avant la greffe de cheveux

Une star de LOVE Island a choqué les fans en se rasant la tête avant une greffe de cheveux.

Connor Dumran, 25 ans, s’est rendu sur Instagram pour partager ses nouvelles avec ses abonnés avant la procédure.

Il s'est rendu sur les réseaux sociaux pour montrer sa tête nouvellement chauve

Il a fait ses débuts avec sa tête chauve en disant aux fans qu’il était conscient de sa racine des cheveux depuis un moment.

La star, qui était un vendeur de grains de café avant de devenir célèbre sur Love Island, a partagé une photo de ce à quoi ressemblerait sa nouvelle ligne de cheveux.

Parallèlement au cliché, il a écrit: “” Je suis conscient de ma racine des cheveux depuis un moment, j’ai finalement sauté le pas et j’y suis allé.





“Honnêtement, je ne remercierai jamais assez @now.hairtime. Ils ont rendu le processus tellement plus facile que je n’aurais pu l’imaginer.

Il a ajouté qu’il “avait hâte de voir les résultats”.

Ses nouvelles ont laissé les fans divisés et ils ont profité de la section des commentaires pour partager leurs réflexions.

L’un d’eux a écrit: “Je me demande combien il a été payé pour avoir une greffe de cheveux alors qu’il n’en avait pas besoin.”

“Y a-t-il quelque chose de réel de ce type à gauche”, a déclaré une autre personne.

Un troisième a posté: “Tu n’as jamais été chauve en premier lieu.”

« Je ne suis pas sûr d’être prêt pour ça !… mais… Ça a l’air bien », a déclaré un quatrième.

Connor a participé à la sixième série de Love Island où il s’est associé à Sophie Piper.

Sophie et Connor sont rapidement tombés amoureux l’un de l’autre lors de la série hivernale de Love Island en Afrique du Sud, mais ils se sont séparés six mois plus tard.

