La star de Love Island a démarré dans le dumping le plus choquant de tous les temps alors que Kady McDermott se joint – et ils ont déjà quitté la villa

Une star de LOVE Island a été expulsée de la villa dans le dumping le plus choquant de la série après le retour de la légende de la bombe Kady McDermott, The Sun peut le révéler en exclusivité.

Un insulaire dévasté a déjà fait ses valises et est parti, dans des scènes qui seront diffusées cette semaine.

Érotème

Un autre insulaire a quitté la villa dans un dumping choc[/caption] Érotème

Le retour de Kady a été taquiné à la fin de l’émission d’hier soir[/caption]

Il est venu après un moment massif après le retour du fauteur de troubles de la série deux Kady.

Une source a expliqué: «Les producteurs ont promis de garder les téléspectateurs et les Islanders sur leurs gardes cette série et ils ne mentaient pas – le drame ne s’arrête pas.

« C’est un dumping qu’aucune des stars de la villa n’a vu venir et ce sera encore plus un choc pour les téléspectateurs. Il faudra regarder la télé lorsque le départ sera diffusé cette semaine.

La vie dans la villa commence à devenir épicée et les téléspectateurs adorent le drame qui se déroule.

La dixième série a recueilli plus de 200 millions de flux cette année à ce jour.

Dans le premier aperçu de la nuit dernière, des caméras ont filmé Kady, 27 ans, alors qu’elle se pavanait vers les portes de la villa.

La bombe brune est devenue célèbre dans la série 2016 de l’émission et est partie avec son petit ami Scott Thomas après une chevauchée explosive.

Depuis lors, elle est restée sous les projecteurs, mais elle a laissé ses followers complètement choqués lorsqu’elle est réapparue dans l’émission qui a fait d’elle un nom familier.

S’adressant à Twitter, les fans ont été stupéfaits de voir Kady revenir dans l’émission, beaucoup insistant sur le fait qu’elle était de retour dans l’émission afin de remuer le pot et « d’apporter le drame ».

Un fan a commenté: « KADY ??? Ma mâchoire a chuté. »

C’est venu alors que Jess a fondu en larmes en perdant Sammy qui s’est recoupé avec Mal Nicol ce soir.

Molly a fait passer sa romance avec Zach au niveau supérieur lors de leur premier rendez-vous.

Plus tôt, lors d’un défi, Zach a avoué qu’il avait déjà triché – et bien que Jess et Ella l’aient déchiré, Molly a déclaré que ses aveux les avaient rendus « plus forts ».