La star de “Love Is Blind” SK est apparemment en train de remettre les pendules à l’heure

SK Alagbada a rompu son silence la semaine dernière et a confirmé que lui et Raven Ross de L’amour est aveugle avait rompu. Il aborde maintenant les allégations choquantes de tricherie contre lui, les qualifiant de « faussement déformées ».

SK s’est rendu sur Instagram vendredi matin pour raconter l’histoire de son voyage et de celui de Raven après la fin de l’émission. Il a poursuivi en disant que les allégations de tricherie avaient été faussement présentées et qu’ils poursuivaient activement des actions en justice. Il s’est ensuite excusé auprès de Raven, de leurs familles et de toutes les personnes impliquées et a terminé la déclaration en souhaitant à tous un joyeux Thanksgiving.

“Chère famille LIB, Raven et moi avons quitté l’alter Love is Blind en tant que célibataires qui ont recommencé à sortir avec d’autres personnes. Bien que notre retour ensemble n’ait pas été simple, le lien émotionnel unique que nous avons développé à partir de cette expérience nous a permis de rester amis et a contribué à raviver notre relation après coup. Les allégations ont été faussement déformées avec une intention malveillante d’extorquer, et nous poursuivons activement des actions en justice contre l’accusateur. Je suis profondément désolé pour la douleur que cela a causée à Raven, ma famille et toutes les personnes impliquées. Raven et moi continuerons à nous soutenir et à ne souhaiter que de l’amour. Joyeux Action de Graces.”

À l’heure actuelle, nous ne savons pas à quelle « procédure judiciaire en cours » fait référence SK.

La L’amour est aveugle La déclaration de la star est intervenue une semaine après que deux femmes sur TikTok (le message a maintenant été supprimé) ont affirmé qu’elles avaient eu une relation amoureuse avec SK pendant son séjour avec Raven. Raven a d’abord abattu les rumeurs de tricherie et a déclaré qu’elle restait aux côtés de son homme.

“Je n’ai rien à dire à ce sujet”, a déclaré la star de télé-réalité dans une vidéo qu’elle a rapidement publiée et supprimée. « Pour résumer, les rumeurs sont des rumeurs. Et nous allons bien. Etait bon. C’est mon homme et je reste à ses côtés », a-t-elle ajouté.

Cependant, elle a ensuite republié une déclaration similaire sur son propre compte à la suite des allégations. “Nous sommes attristés d’annoncer que nous avons décidé de nous séparer.”

Raven avance dans sa vie et a mis à jour sa famille IG avec l’une des façons dont elle s’en sort.

“Avec tout ce qui se passe, je n’ai pas été au top de mes entraînements YT comme je le devrais”, a admis Raven, republiant une photo d’elle-même en tenue d’entraînement. “Mais aujourd’hui, je l’ai fait et je me sentais tellement mieux. Le mouvement est vraiment un médicament.

Lundi, Raven a également republié une citation sur ses histoires Instagram, qui disait: “Parfois, nous devons remercier Dieu pour ce qui ne s’est pas produit.”

Quand les dames de L’amour est aveugle assis avec Divertissement ce soirNancy Rodriguez qui est sortie avec Bartise dans l’émission s’est exclamée que “l’amour est aussi aveugle aussi”, et nous ne pouvions pas être plus d’accord.

Peut-être y a-t-il plus de raisons pour lesquelles SK a dit “je ne le fais pas” à l’autel. Cela aurait-il pu être à cause de ces autres femmes qui s’expriment maintenant? Peut-être est-il allé dans l’émission spécifiquement pour la gloire et la fortune?

La saison 3 de Love Is Blind et le spécial retrouvailles sont actuellement diffusés sur Netflix.