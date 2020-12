Spectacular Blue Smith a été arrêté pour avoir prétendument frappé un employé de Disney World après avoir fait semblant d’éternuer et de plaisanter à propos de Covid-19.

L’employé avait demandé à la star de Love & Hip Hop, 34 ans, de sortir d’une file d’attente après avoir prétendu éternuer sur lui et avoir dit « coronavirus », selon un affidavit d’arrestation du bureau du shérif du comté d’Orange obtenu par PEOPLE.

Il était au parc à thème Animal Kingdom de la station lundi soir lors de l’incident, et l’employé aurait dit à Smith que la blague n’était pas drôle, mais il a répondu: « Je pensais que c’était. »

L’employé aurait alors dit à Smith: « Alors vous penserez que c’est hilarant, si je vous demandais de sortir de la file. »







(Image: comté d’Orange)



Après s’être disputé pendant quelques minutes, le travailleur a tendu le bras pour l’empêcher de continuer à faire la queue, et Smith « s’est alors retourné et l’a frappé à la mâchoire droite et à la tempe droite ».

L’employé a dit à la police qu’il était tombé et qu’il « était sous le choc et pensait qu’il avait peut-être perdu connaissance ».

Il a ensuite été emmené à l’hôpital Horizon West et a reçu un diagnostic de commotion cérébrale après avoir subi un scanner.







(Image: Getty Images pour REVOLT)



Le fils de Smith aurait déclaré à la police que son père avait accidentellement frappé l’employé lorsqu’il avait perdu l’équilibre.

Il a été arrêté pour délit de batterie et sa caution a été fixée à 500 $ (374 £).

Deux invités du parc, qui avaient parlé avec l’employé avant que Smith ne passe, ont dit à la police qu’ils avaient entendu l’échange et que deux autres l’auraient vu lancer le coup de poing.







(Image: Disney)







(Image: AFP via Getty Images)



Mirror Online a contacté le bureau du shérif du comté d’Orange et Spectacular Blue Smith pour commentaires.

Smith a d’abord été connu pour faire partie du groupe R&B Pretty Ricky, qui avait des succès avec les chansons du début des années 2000, Your Body et Grind with Me.

Il a joué dans trois saisons de Love & Hip Hop et est également le fondateur de la société de marketing des réseaux sociaux Adwizar