La star de Love After Lockup Tracie Wagaman « a lutté contre la drogue pendant des années » et sa famille « a essayé de l’aider » avant une mort tragique

LOVE After Lockup, la star Tracie Wagaman « a lutté contre la drogue pendant des années », alors que sa famille « essayait de l’aider » avant sa mort tragique.

Tracie, 41, décédé le 1er juillet, juste une semaine après avoir donné naissance à une petite fille.

Bien que la cause du décès de Tracie soit actuellement inconnue, son frère Marc Wagaman a déclaré exclusivement au Sun que la famille avait essayé de l’aider à rester sobre alors qu’elle luttait contre la toxicomanie au fil des ans.

Mark a déclaré: «Elle a une habitude depuis un certain temps, la moitié de sa vie. Cela fait 20 ans par intermittence. Elle avait des antécédents de prison et de prison. Quand vous en sortez, vous y retournez. Nous avons essayé de l’aider.

Mark a révélé que les deux étaient séparés au moment de sa mort, car ils ne s’étaient pas parlé depuis plus d’un an.

Il a poursuivi: « Elle était ma sœur, je l’aimais toujours. »

Mark a appris la mort de sa sœur vendredi matin lorsque la police l’a contacté.

Il a déclaré à propos de l’appel de la police : « Ils m’ont dit qu’elle était décédée la nuit précédente à Las Vegas. J’ai été la première personne contactée. Je préviens ma mère. Elle le gère comme une maman devrait le faire. Nous avons tellement de questions auxquelles nous devons répondre.

Mark a déclaré que la cause du décès restait « non officielle » et qu’il y avait une « enquête en cours » sur le décès.

Il a exhorté les fans « à ne pas spéculer » sur la façon dont sa sœur, qui était ouverte sur sa bataille contre la drogue, est décédée jusqu’à ce que le coroner et la police soient en mesure de confirmer.

Le bureau du coroner a confirmé au Sun que la cause de son décès n’est pas encore disponible.

Les funérailles auront lieu à Las Vegas dans les prochains jours.

Marc a commencé un GoFundMe page avec un objectif de 5 000 $ pour aider à payer les arrangements funéraires.

Le GoFundMe disait : « Notre famille est profondément attristée par notre perte. Nous savons qu’elle avait beaucoup d’amis et d’adeptes qui tiraient pour elle.

«Elle avait un cœur en or. J’ai eu des problèmes médicaux il y a quelques années et je n’étais pas en mesure de travailler. Elle m’a donné 500 $ pour que je puisse rattraper mes factures. Si vous aviez la chance de la rencontrer, je vous garantis qu’elle vous considérerait comme un ami. C’était une personne tellement humaine.

« Nous aimerions utiliser l’argent pour payer ses funérailles. Si des fonds supplémentaires sont collectés, nous en mettrons une partie sur un compte d’épargne pour son fils et, si possible, sa fille. Nous voulons faire don du reste de l’argent à une organisation de lutte contre la violence domestique qui sera nommée plus tard. »

Selon L’Ashley, l’ancienne manager de Tracie, Lily a confirmé la nouvelle, révélant qu’elle était décédée jeudi dernier.

L’animateur du podcast a déclaré dans un Instagram vidéo : « Je voulais juste confirmer – j’ai de tristes nouvelles à propos de Tracie. Malheureusement, Tracie est décédée le 1er juillet.

Elle a poursuivi : « Je suis un peu choquée. Je pense que tout le monde l’est. Je ne vais pas donner plus de détails pour le moment. J’espère juste que nous prions pour sa famille.

« Je ne sais pas quoi dire d’autre… Gardez sa famille dans vos prières. Tracie était aimée… Tracie a apporté beaucoup de joie à beaucoup de gens et on se souviendra d’elle.

Lily a ajouté : « Je sais que sa famille a été avertie. Je voulais juste que vous l’entendiez de quelqu’un qui se souciait vraiment d’elle.





L’amie a insisté sur le fait qu’elle était sobre au moment de sa mort.

La star de Love After Lockup, qui est maman d’un fils de 4 ans nommé Issac, a annoncé sa grossesse en mai, mais avait décidé de retarder la révélation de la nouvelle, selon Starcasme.

Tracie aurait attendu le père du bébé, Luc Loera, être libéré de prison.