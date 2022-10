La star de Louise de Tracy Beaker semble totalement méconnaissable 20 ans après ses débuts

L’actrice de TRACY Beaker Chelsie Padley a joué l’innocente Louise Govern aux cheveux en natte de la série alors qu’elle n’avait que 10 ans.

Aujourd’hui âgée de 31 ans, l’actrice a l’air complètement différente – et a connu un énorme demi-tour de carrière.

Bbc

Chelsie Padley est connue des fans de CBBC pour avoir joué Louise Govern dans Tracy Beaker[/caption]

Bbc

Chelsie était un élément clé du casting de Tracy Beaker de la BBC aux côtés de Dani Harmer, qui jouait le rôle du protagoniste.

Basé sur la série de livres cultes de Jacqueline Wilson, le hit de la BBC a suivi l’orpheline Tracy et ses copains dans la maison pour enfants “Dumping Ground” et les premiers écrans à succès en 2002.

Il est devenu l’une des franchises les plus populaires de tous les temps, avec six livres, trois séries télévisées, un certain nombre de retombées à succès et un téléfilm.

Cela fait 20 ans que la série a été diffusée pour la première fois et beaucoup auraient du mal à reconnaître les personnages principaux, y compris Chelsie, qui jouait la meilleure amie de Justine Littlewood.

EN SAVOIR PLUS TRACY BECHER ENFANT STAR Dani Harmer de Tracy Beaker claque les fans qui supposent qu’elle a “pris beaucoup de drogue” BEC VERS LE FUTUR Qu’est-il arrivé au casting de Tracy Beaker – Strictly star to Hollywood hunk

L’actrice Chelsie Padley n’avait que dix ans lorsqu’elle a auditionné pour le spectacle, basé sur les livres à succès de Jacqueline Wilson.

Le mignon petit blond a partagé le Dumping Ground avec l’héroïne de Dani Harmer dans l’émission classique de CBBC.

Elle a joué le rôle jusqu’en 2004 mais a ensuite quelque peu quitté le devant de la scène.

Aujourd’hui âgée de 31 ans, Chelsie est entraîneuse de fitness et de style de vie et lance une nouvelle entreprise qui sera bientôt révélée.





Elle a toujours des mèches blondes mais les garde dans des vagues naturelles lâches balayées dans un chouchou.

Parallèlement à une vidéo récente, elle a taquiné les fans en écrivant: “Ce soir, c’est la nuit où nous pouvons enfin vous en dire plus sur ce que nous faisons et nous avons hâte de voir qui vient avec nousssss.

“Il est encore temps d’être curieux et d’obtenir le lien, mais si vous ne pouvez pas venir ce soir, c’est cool, nous sommes là dès que vous êtes prêt. Nous n’irons nulle part.

Un autre cliché la montrait montrant ses abdominaux ondulants tout en méditant.

La légende de Chelsie a ajouté: “Respirez avec moi… c’est effrayant parce que c’est nouveau, ce qui vous fait vous sentir vulnérable. Mais imaginez la force que vous allez avoir quand vous sortirez de l’autre côté et pensez que ça en valait tellement la peine.

“De plus, le travail respiratoire est ERRRRRTHING.”

Ses autres selfies montrent un corps en super forme et un ventre tonique, ainsi que son ancien emploi à la boutique de boxe de Londres, KOBOX.

L’ancienne page de l’ancienne star – FitnesswithChelsie est maintenant introuvable sur Instagram – mais a répertorié ses intérêts comme “La nourriture. Aptitude. Frolics » et elle se décrit comme « entrepreneure, coach de santé et entraîneuse personnelle ».

Bien qu’elle ait clairement une passion pour le fitness, Chelsie n’a pas complètement tourné le dos au show-business après avoir quitté la série.

Elle s’est lancée dans une carrière de chanteuse, chantant lors de spectacles privés.

En savoir plus sur le soleil Rouler avec ça Je suis trollé car ma fille de 3 ans utilise toujours son landau Silver Cross, elle s’adapte toujours POINT DE FUSION J’ai essayé la tendance des flocons viraux dans mon Air Fryer et ça ne s’est pas passé comme prévu

Une vidéo a capturé son interprétation du morceau d’Adele Make You Feel My Love en 2011 et a montré qu’elle avait une belle voix.

Elle a également joué dans quelques pantomimes quand elle était plus jeune et, en 2011, elle est apparue brièvement dans une émission télévisée intitulée Tati’s Hotel.

Instagram

Chelsie, qui a quitté la série en 2004, a maintenant l’air complètement différente[/caption]

Instagram

Chelsie a maintenant 31 ans[/caption]

Instagram

La star de la télévision a créé sa propre entreprise de fitness et a travaillé dans une salle de boxe[/caption]