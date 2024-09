La star de « Lost » Somerhalder a pris sa retraite d’acteur

Dans les années 2000, Ian Somerhalder était considéré comme l’un des jeunes talents les plus brillants – l’acteur perçant avec des rôles mémorables dans « Les règles de l’attraction » de Roger Avary et dans la première saison de « Lost ».

Il a ensuite décroché le rôle principal dans « The Vampire Diaries » de la CW, qu’il a occupé pendant près d’une décennie, et est revenu brièvement aux contes de vampires avec l’éphémère « V Wars » en 2019.

Maintenant, dans une nouvelle interview avec Personnesl’acteur a révélé qu’il avait pris sa retraite depuis la fin de « V Wars », lorsqu’il a déménagé en dehors de Los Angeles et qu’il poursuit désormais sa passion pour la conservation de l’environnement.

Discutant du 20e anniversaire de « Lost » et du 15e anniversaire de « The Vampire Diaries » avec le média, il dit qu’il ressent « une immense gratitude » pour les séries car elles l’ont aidé à se rendre là où il se sent le plus authentique – « ce qui est dans une paire de bottes de cowboy, nourrir les vaches et courir les chevaux… Je n’ai pas besoin de courir après les récompenses et tout ce qui me permettrait de me sentir mieux dans ma peau.

Le nouvel ancien acteur de 45 ans continue cependant de produire, notamment le documentaire sur l’agriculture régénératrice « Kiss the Ground » et son suivi « Common Ground ».

Lui et son co-star de « Vampire Diaries » devenu acteur de « Star Trek : Strange New Worlds », Paul Wesley, ont également lancé la marque de whisky Brother’s Bond Bourbon.