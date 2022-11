La star de “Lost in Space”, Bill Mumy, partage un moment “effrayant” avec Hitchcock et affirme “qu’il est le monstre de l’histoire”

Bill Mumy a travaillé avec certains des cinéastes les plus célèbres de l’histoire d’Hollywood – mais toutes ses expériences n’étaient pas hors de ce monde.

L’ancien enfant star, qui a fait sa marque dans la série “Lost in Space” des années 60, a récemment écrit un mémoire intitulé “Danger, Will Robinson: La pleine momie.” Il y détaille son ascension vers la célébrité et les nombreuses rencontres qu’il a eues avec des icônes de la télévision et du cinéma en cours de route, dont Alfred Hitchcock.

Mumy a travaillé avec le cinéaste dans la série télévisée “Alfred Hitchcock Presents” pour l’épisode “Bang ! You’re Dead !”. Il a été tourné à l’été 1961 alors que Mumy avait 7 ans.

“C’est le monstre de l’histoire”, a déclaré l’homme de 68 ans à Fox News Digital. “C’était un vrai crétin pour moi. Je suis apparu dans trois de ses émissions de télévision “Alfred Hitchcock Presents” et il en a réalisé une. C’est à propos de ce petit garçon dont l’oncle revient d’un voyage pour rendre visite à sa famille. Il dit au gamin il a un cadeau pour lui. Ce gamin est impatient. Tous ses amis jouent dehors… et il fouille dans le sac de son oncle et trouve un pistolet et une boîte de balles. Il pense que c’est son cadeau.

“Le public le regarde prendre ce pistolet et mettre une poignée de balles dans sa poche”, a expliqué Mumy. “Et tout au long de l’épisode, vous le voyez lentement remplir la chambre. Quand il appuie sur la gâchette, vous ne savez pas ce qui va se passer. C’est une histoire très anti-armes à feu. C’est une excellente émission de télévision. Mais j’étais dans chaque coup . Et vous ne pouvez travailler un mineur qu’un certain nombre d’heures par jour. Un jour particulier, l’assistant réalisateur a dit: “Nous allons perdre Billy dans cinq minutes. Pouvons-nous éclairer ce dernier gros plan?” Je n’avais aucun problème à être mon propre remplaçant pour un gros plan. Mais j’avais sept ans et je travaillais neuf heures.

Une momie agitée a commencé à se déplacer quand soudain, une silhouette imposante est apparue devant lui.

“Hitchcock était une très grande présence dans tous les sens que vous pourriez imaginer”, a déclaré Mumy. “Il transpirait toujours beaucoup. Et il portait ce costume noir avec cette cravate serrée autour du cou et les bajoues qui pendaient. Il était intimidant à regarder. Il est énorme par rapport à moi. Je pesais probablement 55 livres. Il se lève de sa chaîne de directeur, plane au-dessus de moi. Il se penche. Et il me dit ça à l’oreille, et je te le dis, je le jure sur ma petite-fille, c’est exactement ce qu’il m’a dit, ‘Si tu le fais’ Si tu n’arrêtes pas de bouger, je vais te chercher un clou et je vais te clouer les pieds à ta marque, et le sang coulera comme du lait.'”

“Il m’a dit ça sans la moindre trace d’humour, sans clin d’œil, sans coup de coude – quoi que ce soit”, a allégué Mumy. “Il retourne à cette chaise et ils ont filmé ce gros plan de moi. Je ne sais vraiment pas du tout comment c’était. Tout est devenu flou après ça. J’étais horrifié. Quand ils ont fini, j’ai marché au parking à ma mère et je dis à quel point Hitchcock va me clouer les pieds ! Elle me regarde juste et dit : “Oh, chéri, il est britannique. Ils ont un sens de l’humour différent.” S’il m’avait dit le lendemain : “Billy, je plaisantais. Je taquinais”, j’aurais probablement oublié. Ça n’aurait probablement pas du tout résonné en moi. Mais il a effrayé le s– – de ce garçon de 7 ans qui jouait dans son émission. C’était incroyablement effrayant. Je ne voulais tout simplement plus jamais le revoir. Jamais.”

“Je ne lui ai plus jamais parlé – jamais”, a déclaré Mumy. “J’ai travaillé chez Universal par intermittence pendant des décennies. Je savais exactement où se trouvait son bureau… Je me promenais délibérément sur une scène sonore différente parce que je ne voulais pas le voir. C’était un con. Un vrai con… Je ne comprends pas pourquoi il dirait ça à un enfant, il ne respectait pas beaucoup les acteurs, il les considérait juste comme ses accessoires à utiliser… Je ne l’aimais pas, mais je ne peux pas dire que j’ai été traumatisé après ça. Je n’ai pas eu besoin d’aller en thérapie pour ça.”

Hitchcock est décédé en 1980 à l’âge de 80 ans.

L’actrice Tippi Hedren, qui est la mère de Melanie Griffith, a travaillé avec Hitchcock dans “The Birds” de 1963 et “Marnie” de 1964. Dans ses mémoires de 2016, la femme de 92 ans a affirmé avoir été agressée sexuellement et avoir vu sa carrière menacée par le cinéaste. En 2017, elle a déclaré à Fox News Digital que sa relation compliquée avec Hitchcock était “une triste situation”.

Mumy a déclaré que son expérience de travail avec Walt Disney était le contraire. Il a joué dans “Sammy, The Way-Out Seal” en 1962 et “Rascal” en 1969.

“Walt Disney était Walt Disney”, a-t-il dit en riant. “C’est tous les films Disney que vous avez vus. Il était incroyablement amical et s’assurait de connaître le nom de tout le monde, les acteurs et l’équipe. Je me suis souvenu qu’il m’avait appelé dans son bureau et j’étais tellement nerveux. J’ai dit : “Bonjour, M. Disney.’ Il dit : « Non, tu m’appelles Oncle Walt… Tu as fait du bon travail. Mais je veux juste savoir si tu passes un bon moment. Vous vous moquez de moi ? Je m’amusais bien. Je nageais avec des phoques !”

“Quand il était en vie, le terrain de Disney était tout simplement magnifique”, a expliqué Mumy. “C’était une sorte de tout nouveau monde. Tout le monde traînait. Il y avait aussi beaucoup d’enfants qui travaillaient, alors vous vous êtes fait de nouveaux amis rapidement. Il y avait des ping-pong à l’extérieur. Vous avez vu des écureuils et des lapins comme vous le verriez dans un film d’animation Disney. Tout le monde connaissait tout le monde. C’était un endroit tellement spécial et joyeux. C’était un endroit merveilleux pour travailler, surtout si vous étiez un enfant.

Mumy a également eu des critiques élogieuses pour Lucille Ball de la renommée “I Love Lucy”. Sa société de production, Desilu, était à l’origine de la série éphémère des années 60 “The Greatest Show on Earth”.

“Lucy était, sans l’ombre d’un doute, la patronne”, a-t-il expliqué. “Elle possédait et dirigeait cette production. Elle n’était pas méchante. Elle n’était pas grincheuse. Mais elle était ferme. Elle était une présence puissante. Elle ne plaisantait pas. la voix que vous avez entendue lorsque les caméras ont cessé de tourner… Je me souviens que nous tournions cet épisode à Halloween. Je me suis souvenu que Lucy avait soudainement annoncé : “Mes enfants veulent faire des tours ou des friandises. Je suis sûr que Billy veut faire des tours ou des friandises. Alors nous” Je termine tôt. À demain. Rappelez-vous, c’est la télévision. Nous avons un programme fixe. Vous concluez quand vous avez terminé. Mais Lucy était catégorique. “Non, nous avons terminé. Allez tromper ou traiter. À demain.” Et je l’aimais pour ça.”

Aujourd’hui, Mumy espère que son livre donnera une vision d’initié de ce que c’était que de travailler avec certains des noms les plus emblématiques d’Hollywood.

“C’est agréable de se sentir prolifique après 60 ans dans le show business”, a-t-il ri.