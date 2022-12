La star de “Lost in Space”, Bill Mumy, explique pourquoi il a pleuré après l’annulation de la série à succès des années 60 : “C’était affreux”

Bill Mumy appelle ses débuts à Hollywood “ma chance”.

L’ancienne enfant star, qui est apparue dans la série “Lost in Space” des années 60, a récemment écrit un mémoire intitulé “Danger, Will Robinson: La pleine momie.” Il y détaille son ascension vers la célébrité et les nombreuses rencontres qu’il a eues avec des icônes de la télévision et du cinéma en cours de route.

L’acteur a déclaré à Fox News Digital que sa carrière s’était avérée être un heureux accident.

“Je suis né et j’ai grandi dans l’ouest de Los Angeles dans un petit cul-de-sac parfaitement génial avec des enfants de mon âge dans chaque maison – c’était les années 50”, a déclaré l’homme de 68 ans. “J’étais obsédé par Zorro et Superman. Assez drôle, Guy Williams, qui a joué Zorro à la télévision, a ensuite joué mon père.”

“Mais j’ai 4 ans et je joue à Zorro”, a-t-il poursuivi. “J’ai sauté du lit de notre gouvernante. J’ai atterri sur mon fusil jouet Winchester, qui est fait d’acier solide. Je me suis cassé la jambe en deux. Donc, pendant environ 12 semaines, j’ai été dans un plâtre du mollet à la hanche. J’ai Je ne pouvais pas sortir et courir avec mes amis. Tout ce que je pouvais faire, c’était regarder mes émissions préférées. Et au moment où ce casting est sorti, j’étais passionnément convaincu que mon destin était d’être comme Zorro et Superman et d’apparaître à la télévision. “

Mumy a noté que ses parents n’étaient pas “intimidés ou impressionnés” par le show business. Sa mère a passé 11 ans à travailler comme secrétaire à la 20th Century Fox. Son grand-père était un agent à succès qui a assuré à Boris Karloff une audition pour “Frankenstein” en 1931, un rôle qui allait changer à jamais la vie de l’acteur.

Pourtant, il était déterminé à faire sa marque.

“J’avais les cheveux roux, j’avais toute cette énergie et je voulais vraiment le faire”, a-t-il ri. “Ma mère m’a sagement mis dans une émission télévisée intitulée” Romper Room “, qui ressemble à une émission de maternelle. Cela ne nécessite pas beaucoup de jeu d’acteur, mais elle l’a fait pour voir comment je me comporterais sous les lumières avec des caméras dans devant moi. Mais vous ne pouvez pas échapper à votre destin. Nous avons eu un agent et puis nous avons commencé à travailler. Et nous y sommes.

Alors que Mumy a mené une carrière de plusieurs décennies, de nombreux fans se souviennent de lui dans “Lost in Space”, une série de science-fiction sur la Space Family Robinson. Il mettait en vedette Mumy dans le rôle de Will Robinson, ainsi que June Lockhart dans Maureen Robinson, Mark Goddard dans le rôle du major Don West, Jonathan Harris dans le rôle du Dr Smith, Marta Kristen dans le rôle de Judy Robinson, Angela Cartwright dans le rôle de Penny Robinson et son idole Zorro Williams dans le rôle du Dr. Jean Robinson.

“Je n’essaie pas d’enrober ma vie et je ne l’enrobe pas du tout dans le livre, mais Will Robinson était tout ce que je voulais être quand j’avais 4 ans”, a expliqué Mumy. “Il était comme un super-héros. Et il aidait tout le monde à sortir des ennuis chaque semaine. J’adorais chaque jour aller au travail. Et j’aimais tous ces gens comme une famille. Je l’aime toujours.”

La série, qui a été créée en 1965, s’est terminée en 1968. Mumy a déclaré qu’il “n’y avait pas de fermeture”.

“C’était vraiment difficile”, se souvient-il. “Nous avons terminé la troisième saison et tout le monde s’est fait dire : ‘On se voit dans huit semaines.’ Il n’y avait pas de fête de clôture. Il n’y avait pas grand-chose. Et c’était parce que nous revenions. Il s’est avéré qu’il y avait tellement de raisons que je n’ai appris que 40 ans plus tard ce qui s’était passé entre le réseau et [creator] Irwin Allen. Mais le fait est que nous ne sommes pas revenus. Je me souviens encore quand mon agent m’a appelé et m’a dit : “Le spectacle a été annulé”. C’était horrible. J’ai pleuré. J’avais 14 ans. Je suis avec ces gens depuis que j’ai 10 ans. Et ça ne s’est tout simplement pas terminé comme nous l’aurions souhaité.”

“Même si j’ai compris la nature de cette entreprise, c’était juste très difficile pour moi d’accepter”, a-t-il poursuivi. “Et je suis désolé que ça se soit terminé comme ça. Je n’ai jamais revu Guy Williams, et je n’ai pas revu beaucoup d’autres membres de la distribution pendant plusieurs années. Lentement mais sûrement, nous nous sommes tous reconnectés. Mais à l’époque, c’était assez dramatique pour moi quand la série a disparu comme elle l’a fait. Mais ce n’est pas grave. Il y a des choses pires dans la vie que l’annulation de votre série.”

Williams est décédé en 1989 à l’âge de 65 ans. Les autres acteurs se sont réunis en 1995 pour le 30e anniversaire de l’émission lors d’une exposition de collectionneurs.

“Nous sommes une famille très proche et dysfonctionnelle”, gloussa Mumy.

En vieillissant, Mumy a pu rester occupé à jouer à Hollywood.

“J’ai eu beaucoup de chance de travailler dans tant de domaines du show-business et d’être professionnellement récompensé pour cela”, a-t-il déclaré. “Mais je dirai qu’il est difficile de s’adapter lorsque des millions de personnes vous regardent jouer semaine après semaine et qu’un jour personne ne vous prête attention. Je peux voir à quel point cela peut être troublant. Mais vous savez, j’ai continué trouver un créneau pour travailler. Je n’ai jamais souffert financièrement comme beaucoup d’autres enfants acteurs dont les parents dépensent leur argent. Mes parents ont investi et ils m’ont gardé humble.

Mumy a déclaré que lui et ses parents n’avaient pas peur de dire non à certains rôles. Dans son livre, Mumy a affirmé qu’il était à l’origine considéré pour le rôle d’Eddie Munster dans “The Munsters”. Ce rôle est finalement allé à Butch Patrick.

“Je ne pensais pas que c’était le bon véhicule pour moi”, a déclaré Mumy. “Le concept d’être un petit loup-garou et de porter tout ce maquillage ne m’attirait pas. Mais je suis tellement content que Butch Patrick l’ait fait. Je l’aime – c’est un gars formidable. C’est son héritage et il le porte avec beaucoup honneur. Si j’avais accepté ce concert, je n’aurais pas pu jouer Will Robinson, ce que j’étais très heureux de faire. Tout s’est bien passé.

