La star de Loose Women s’inscrit pour I’m A Celebrity rejoignant Strictly love rat Seann Walsh et Olivia Attwood de Love Island

La star de LOOSE Women, Charlene White, est la dernière star à s’être inscrite cette année à I’m A Celebrity… Get Me Out of Here !, peut révéler The Sun.

La star d’ITV – qui est un présentateur de l’émission de jour depuis 2021 – a accepté de s’envoler pour l’Australie pour l’émission de mastodonte plus tard ce mois-ci.

Caractéristiques de Rex

Ant et Dec animeront à nouveau I’m A Celebrity… Get Me Out of Here![/caption]

Le lecteur de nouvelles et maman de deux enfants, 42 ans, rejoindra Seann Walsh, Strictly loverat, l’icône pop Boy George et Love Islander Olivia Attwood dans la course de cette année.

Une source d’ITV a déclaré: “Charlene est une excellente recrue pour la série.

«Elle a des opinions bien arrêtées, mais elle est vraiment sympathique et sera d’un bon rapport qualité-prix autour du feu de camp australien.

«Ils espèrent que sa formation en journalisme signifie qu’elle tirera des conversations éclairantes de ses camarades de camp, ce qui ne devrait pas être difficile étant donné certaines des personnes à côté desquelles elle dormira dans une couchette.

“Seann et Boy George, par exemple, ont tous deux un arrière-plan très coloré, les téléspectateurs doivent donc s’attendre à une bonne grillade de la part de Charlene.”

Le Sun a raconté hier comment les patrons avaient engagé le comédien Seann, 36 ans, qui est devenu un nom familier après que nous ayons révélé des photos de lui en train de bécoter sa partenaire de danse alors mariée, Katya Jones, lorsqu’il a participé à l’émission de la BBC en 2018.

Charlene rejoindra Seann, l’idole de la pop Boy George, 61 ans, la star de télé-réalité Olivia, 31 ans, et la star de Gogglebox et l’acteur Babatunde Aléshé, 36 ans, qui apparaissent tous dans la nouvelle série.

Les célébrités de cette année devraient s’envoler pour l’Australie dans les semaines à venir, avant le début du spectacle début novembre.





Il s’agit de la première série à se dérouler dans la jungle australienne – à Murwillumbah, en Nouvelle-Galles du Sud – depuis 2019 en raison de la crise du COVID-19.

Pendant deux ans, des célébrités ont été obligées de tourner au château de Gwrych à Abergele, au Pays de Galles, avant que les producteurs ne puissent revenir à Oz cette année.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: “Nous annoncerons notre ligne de transmission plus près.”