La star de Loose Women révèle une mise à jour de sa santé après avoir subi une opération douloureuse pour éviter que son œil ne se «perfore»

La star de LOOSE Women, Katie Piper, a subi une opération pour réparer un défaut à l’œil.

La femme de 39 ans a raconté comment elle avait subi une greffe de tissu pour éviter que son œil gauche ne se « perfore » alors qu’elle donnait une mise à jour aux fans.

Getty

Katie a révélé qu’elle avait la possibilité d’arrêter d’autres problèmes[/caption]

Partageant une photo d’elle avec un cache-œil, Katie a écrit: « Hier, de retour avec ma brillante équipe @centreforsightuk.

« J’ai une malformation depuis plusieurs mois maintenant, alors aujourd’hui j’ai eu une greffe de tissu sur mon œil gauche pour éviter la perforation.

« Je ne cesse d’être étonné par ce que l’on peut faire avec les yeux, surtout avec des blessures aussi extrêmes, je suis un patient complexe mais mon consultant @sherazdaya a toujours un plan pour m’aider, moi et mon œil.

« Je me sens tellement chanceuse d’être prise en charge par une équipe aussi professionnelle, passionnée et attentionnée. »

Elle a ajouté: « Je me sens optimiste et j’espère que je vais guérir et faire quelques pas en avant .”

Katie n’avait que 24 ans lorsqu’elle a été victime d’une attaque à l’acide, l’acide sulfurique qui lui a été lancé lui a gravement brûlé le visage.

Katie a été transportée d’urgence à l’hôpital Chelsea et Westminster pour un traitement d’urgence après l’attaque, car l’acide lui avait gravement brûlé le visage et l’avait aveuglée de l’œil gauche.

Elle a été placée dans un coma artificiel pendant 12 jours et a dû subir des greffes de peau.

Dans les années qui ont suivi, elle a subi une série de procédures suite à un certain nombre de complications.

Rex