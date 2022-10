La star de Loose Women, Kellé Bryan, pose totalement nue – et c’est pour une très bonne cause

La star de LOOSE Women, Kellé Bryan, s’est déshabillée pour une nouvelle campagne visant à sensibiliser le public au lupus – après avoir révélé que la maladie s’était propagée à son cerveau à un moment donné.

L’ancienne actrice de Hollyoaks et chanteuse éternelle a reçu un diagnostic de maladie auto-immune en 2000, après s’être retrouvée à l’hôpital après qu’un rhume se soit transformé en pneumonie deux ans auparavant.

La star a dévoilé l’effet du lupus sur son corps[/caption]

Kellé a révélé que le lupus s’était propagé à son cerveau à un moment donné et l’avait fait “bouler”[/caption]

Depuis lors, elle a été une ardente défenseure des organismes de bienfaisance entourant le lupus, qui pousse le système immunitaire de votre corps à attaquer ses cellules saines.

Dans une nouvelle publicité courageuse partagée sur Loose Women aujourd’hui, Kellé a été vue mise à nu sur un fond blanc, sans maquillage, avec des banderoles indiquant : “Aucun signe, aucun symptôme, aucun remède”.

Elle est également entourée par les effets du lupus sur son corps, avec des flèches pointant vers “l’arthrite dans les articulations”, “la perte de mémoire”, “l’éruption cutanée en papillon” (une inflammation symptomatique en forme de nez et de joues) et “la perte de cheveux”.

S’adressant à ses amis du panel, Kellé a révélé qu’elle avait perdu la capacité de marcher et qu’elle avait dû suivre une orthophonie pour retrouver son meilleur niveau.

Le dernier jour du mois de sensibilisation, elle a partagé sa joie d’avoir collecté 10 000 £ pour l’association caritative Lupus UK en posant nue afin d’apporter “plus de tolérance et de compréhension” à la maladie, en particulier sa gravité.

Elle a déclaré au panel: «Pour le moment, il n’y a pas de remède – il n’y a aucune raison pour laquelle vous l’obtenez et les recherches sont limitées.

“C’est une période difficile pour lever des fonds, mais j’ai réussi à lever 10 000 £ – mais je ne l’ai pas fait seul!”

Le lupus est souvent aggravé par le stress et il n’existe actuellement aucun remède, bien qu’il existe différents médicaments qui peuvent aider à soulager les symptômes.

Kellé a exhorté les téléspectateurs à se faire vérifier s’ils pensaient qu’ils pourraient avoir le lupus – en exerçant une pression sur les médecins qui parfois ne reconnaissent pas les symptômes car ils sont souvent emblématiques d’autres maladies.





En fait, Kellé a découvert plus tard qu’elle s’était propagée plus loin qu’elle ne le pensait, l’inflammation causant des problèmes de comportement.

“C’est allé dans mon cerveau mais je n’ai pas relâché à ce moment-là”, a-t-elle déclaré. “Je pensais que c’était des problèmes de santé mentale. J’avais l’habitude de boulonner régulièrement, mes enfants avaient peur de moi. J’avais peur qu’ils soient emmenés.

“Je ne savais pas de quoi j’étais capable – si vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous, cela pourrait être le lupus”, a-t-elle conclu. “Allez chez votre médecin généraliste, demandez-lui de vérifier les symptômes. Ça a commencé dans ma bouche et c’est arrivé au point où je pouvais bouger et je ne pouvais plus parler.

La star avait précédemment laissé sa co-star Denise Welch en larmes alors qu’elle partageait les séquelles de son accident vasculaire cérébral en 2016, ce qui signifiait qu’elle devait réapprendre à parler.

Loose Women est diffusé en semaine à 12h30 sur ITV.

