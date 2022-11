La star de Loose Women claque ‘bull *** t’ I’m A Celeb après la sortie de choc de Scarlette ‘Douglas

Une star de LOOSE Women a qualifié I’m A Celebrity de “bulls ** t” après que Scarlette Douglas ait fait une sortie choc hier soir.

Le panéliste de la télévision s’est rendu sur Instagram pour dénoncer la décision prise par le public d’expulser Scarlette, 35 ans, de la jungle.

L’Instagram de l’animatrice de A Place In The Sun – qui a été mis à jour par sa famille et ses amis – a révélé qu’elle serait bientôt de retour à la publication.

“Merci pour tout l’amour, Scarlette sera submergée par le soutien, nous lui rendrons”, lit-on sur sa grille.

“Merci pour tout l’amour, quel voyage, quelle aventure.”

L’ancienne star de Loose Women et Strictly, Chizzy Akudolu, a ensuite consulté la section des commentaires pour parler du départ de Scarlette.

“C’est des taureaux ** t! Tu es tellement positive, j’ai adoré te regarder », a écrit la star de la télévision – qui apparaissait régulièrement sur le panel Loose Women –.

Chizzy, 49 ans, est devenu célèbre dans EastEnders en 2004, avant de remporter un rôle régulier dans l’émission Holby City de BBC One en 2012.

Après sa sortie de Holby, elle a échangé les salles contre la piste de danse et a participé à Strictly Come Dancing en 2017.

Elle a ensuite participé à Celebrity Masterchef 2018 et Chizzy a participé à Celebrity Hunted plus tôt cette année.





Cela survient après que la populaire camarade de camp Scarlette Douglas a été élue hors de la jungle – certains affirmant que le résultat était «fixe».

Scarlette était dans les deux derniers avec son meilleur pote dans la jungle, Babatunde Aléshé, dans l’épisode d’hier soir.

La présentatrice de télévision a été visiblement choquée par sa sortie prématurée – et a rapidement fondu en larmes.

Après avoir rencontré les hôtes Ant McPartlin et Dec Donnelly de l’autre côté du pont, Scarlette a admis : « Je suis absolument dégoûtée.

« Je ne vais même pas mentir à ce sujet. Je sais que certaines personnes voulaient partir, mais j’ai dit “Je ne suis pas encore prêt à partir”.

“Ces gens sont incroyables et la jungle est incroyable.”

Bien que I’m A Celebrity ait un vote public pour donner aux téléspectateurs le contrôle sur qui ils veulent rester ou partir, certains fans ont accusé le résultat d’être “fixé”.

D’autres pensaient que les personnages controversés comme Matt Hancock et Boy George étaient gardés pour causer des problèmes.

Un téléspectateur furieux a insisté: “Ce vote doit être une solution, comment deux des personnalités les plus drôles et les plus heureuses du camp sont-elles prêtes à voter comme ça ???”