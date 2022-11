La star de Loose Women avoue son béguin secret pour la célébrité de Strictly et dit “il peut me balancer n’importe quand !”

Une star de LOOSE Women a révélé un béguin secret pour un étalon Strictly en disant: “Il peut me jeter n’importe quand!”

Judi Love a parlé de sa célébrité préférée dans l’émission à succès BBC1, elle a joué en elle-même l’année dernière en épatant les juges avec son célèbre twerk.

Loose Woman Judi avait l’air sensationnelle lors de la première de “Black Panther: Wakanda Forever”[/caption]

Elle a été époustouflée par la «samba folle» de Hamza sur Strictly et a plaisanté: «il peut me jeter à tout moment».[/caption]

La star de Loose Women, Judi, a été époustouflée par les séquences de danse du présentateur animalier Hamza depuis qu’il a rejoint Strictly.

C’était sa « samba folle » en particulier qui la rendait folle.

S’adressant à The Sun lors de son lancement glam new Very fashion, la comédienne a déclaré: «Il peut me jeter sur la piste de danse à tout moment.

« L’avez-vous vu faire cette samba sexy ? La façon dont il a jeté sa partenaire en l’air et l’a rattrapée. Je veux dire, qui ne voudrait pas ça. C’était sauvage.

Judi, qui a été la première star à twerker dans l’émission avec son partenaire de danse Graziano, a déclaré : « Mon Graz me manque. Je veux dire… regardez-le. Je suis toujours en contact avec Sean Paul aussi sur Whatsapp. Il aime Strictly aussi.

Pendant ce temps, Judi encourage Fleur East à se qualifier pour la finale alors qu’elle a critiqué les juges de l’émission pour l’avoir “sous-estimée”.

Parlant de qui sont ses favoris pour gagner, elle a déclaré: “Je veux voir Fleur en finale avec Hamza.”





Judi a parlé de la position de choc de Fleur de se retrouver régulièrement dans les deux derniers lors de son très lancement de vêtements élégants pour les femmes rondes.

Elle soupira : « Les juges sont si durs avec elle.

“Une semaine, c’est trop, l’autre semaine, c’est pas assez.”

Pendant ce temps, Judi s’est souvenue de son passage dans la série – en publiant un fabuleux cliché avec son partenaire professionnel Graziano.

Judi Love s’est éclatée à danser avec Graziano sur Strictly[/caption]

La star a lancé sa nouvelle gamme glamour Very[/caption]

Elle a tout mis sur son favori Strictly stars lors de son événement Very en peluche[/caption]