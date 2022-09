La star de Loose Woman à l’hôpital après avoir été «malade inquiète» avec une peur secrète de la santé

LOOSE Women’s Nadia Sawalha a révélé un problème de santé secret qui l’a amenée à l’hôpital pour une intervention.

La star de la télévision, 57 ans, a subi une hystéroscopie – un examen de l’intérieur de l’utérus – après s’être « inquiétée ».

Instagram/@nadiasawalha

Nadia Sawalha a subi une hystéroscopie à l’hôpital[/caption]

Instagram/@nadiasawalha

Nadia était soulagée d’avoir le feu vert[/caption]

Elle a partagé des photos de son lit d’hôpital et a déclaré: “La seule raison pour laquelle je publie ces photos est parce que je veux attirer votre attention et vous exhorter si vous vous inquiétez des symptômes que vous avez ressentis à mordre la balle et obtenir vous-même vu.

“Retarder les choses ne fera que causer plus d’inquiétudes.

« Je ne vais pas mentir, j’ai moi-même été malade d’inquiétude récemment, mais j’ai reçu le feu vert lundi ! J’aurais seulement aimé m’en être occupé plus tôt, donc je ne me suis pas mis dans un tel pétrin.

« Ne tardez pas à passer l’appel. Faites-vous voir. Vous savez que cela a du sens. Gros câlins, j’adore Nads xxx.

Les fans ont été soulagés de lire qu’elle allait bien et lui ont envoyé leurs meilleurs vœux.

L’un d’eux a écrit: “Oh Nadia, je suis content que tu ailles bien, mais tu as tellement raison, tout souci est mieux traité directement pour que tu puisses continuer ta vie, en envoyant des câlins .

Un autre a posté: “Tellement heureux d’entendre que tu vas bien Nadia, nous ne pouvons pas t’avoir malade. Envoi de charges d’amour et de respect pour la sensibilisation.

La procédure mineure est généralement effectuée si un patient souffre de douleurs pelviennes ou de saignements inhabituels.

Le site du NHS explique : « Il est réalisé à l’aide d’un hystéroscope, qui est un télescope étroit avec une lumière et une caméra à son extrémité. Les images sont envoyées à un moniteur afin que votre médecin ou votre infirmière spécialisée puisse voir à l’intérieur de votre ventre.