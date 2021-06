La star de ‘Loki’, Tom Hiddleston, mentionne deux fois Shah Rukh Khan dans la dernière vidéo, découvrez pourquoi

Dans quelques heures, le très attendu ‘Loki’ débarquera sur vos écrans. Avec ce spectacle, Tom Hiddleston reviendra en tant que dieu de la malice. Avant cela, Disney + Hotstar Premium a publié une vidéo mettant en vedette l’acteur britannique dans laquelle il joue l’association de mots. Fait intéressant, la vidéo est dédiée à ses fans indiens alors que Tom répond à quelques questions dans lesquelles il mentionne deux fois Shah Rukh Khan et s’adresse à sa sœur comme « Akka ».

Oui, lorsqu’on lui a demandé d’associer un mot à l’Inde, Hiddleston a répondu : « Shah Rukh Khan ». Peu de temps après, on lui a posé des questions sur Bollywood, ce à quoi Tom a répondu : « Suis-je autorisé à dire Shah Rukh Khan ? Shah Rukh Khan encore une fois.

Interrogée sur la ville indienne, la star de ‘Loki’ a déclaré : « Chennai. Ma Akka (sœur aînée) y vit, elle y vivait avant. J’y suis allée plusieurs fois. Chennai est géniale ! »

Se déroulant après les événements décrits dans le film de 2019 « Avengers: Endgame », la série de six épisodes rattrape Loki juste après la bataille de New York lorsqu’il s’échappe de la garde des Avengers et vole une pierre de temps connue sous le nom de Tesseract.

Un groupe est connu sous le nom de Time Variance Authority (TVA), qui maintient les événements de divers univers dans le bon ordre, place Loki en état d’arrestation pour avoir abusé du voyage dans le temps et il est dépouillé de ses pouvoirs magiques de changement de forme.

« Vous prenez Loki, qui semble toujours avoir le contrôle, et vous le mettez dans un environnement où il n’a aucun contrôle, aucun pouvoir, aucune puissance », a déclaré Hiddleston. « Il est dépouillé de toute familiarité.

Dans un clip publié dimanche, une photo du dossier TVA de Loki indiquait son sexe comme « fluide », ravissant les fans qui ont appelé à davantage de personnages LGBTQ dans les films Marvel.