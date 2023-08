La star de Liverpool, Mohamed Salah, se rapproche de l’Arabie Saoudite, selon des rapports saoudiens

La star de Liverpool, Mohamed Salah, est sur le point d’accepter de rejoindre la Saudi Pro League.

C’est selon des informations en provenance du Moyen-Orient qui indiquent que le roi égyptien s’associera prochainement avec N’Golo Kante, Karim Benzema et son ancien coéquipier Fabinho, échangeant son travail sous Jurgen Klopp contre Nuno Espírito Santo. Liverpool a déjà vendu deux joueurs à la ligue cet été, Fabinho et Jordan Henderson, qui ont signé pour Al-Ettifaq de Steven Gerrard.

Mais Salah représenterait le plus grand coup des trois – et serait peut-être la plus grosse signature jamais réalisée pour la ligue, étant donné que l’attaquant est toujours au sommet de ses pouvoirs.

Mohamed Salah rejoindra prochainement Karim Benzema, selon des informations saoudiennes. (Crédit image : Agence Stringer/Anadolu via Getty Images)

Selon Arriyadiyah, Salah envisage sérieusement une offre massive d’Al-Ittihad et pourrait rejoindre la ligue de manière imminente en tant que prochaine grande star. Le joueur de 31 ans aurait été approché plus tôt dans la fenêtre de transfert, mais aurait rejeté les avances.

L’agent de Salah, Ramy Abbas Issa, a publiquement nié toute décision TwitterCependant, répondant à un tweet sur l’avenir du joueur au Moyen-Orient, il a déclaré catégoriquement : « Ni Mohamed ni moi n’en avons discuté avec qui que ce soit ».

VIDÉO : Qui gagne la Premier League cette saison ?

Salah n’a signé qu’un nouveau contrat de trois ans avec Liverpool l’été dernier. Des mois auparavant, la star avait dit QuatreQuatreDeux exclusivement que son avenir ne serait pas dicté par l’argent : « Ce club compte beaucoup pour moi – j’ai apprécié mon football ici plus que partout ailleurs, j’ai tout donné au club et c’est comme une famille ici. »

journaliste italien Gianluca Di Marzio a suggéré entre-temps que Liverpool chercherait à remplacer Salah sortant par la star de la Juventus, Federico Chiesa.

Mo Salah a déclaré à FFT qu’il souhaitait rester à Liverpool, quelques mois avant de signer son dernier contrat. (Crédit image : Nick Eagle Photography)

Liverpool est toujours à la recherche d’un renfort au milieu de terrain et d’un autre défenseur avant la date limite

Salah est évalué à 65 millions d’euros par Marché de transfert.

Nouvelles des transferts de Liverpool arrive à grands pas alors que nous entrons dans les dernières semaines de la fenêtre estivale.

Jürgen Klopp a s’est ouvert sur la décision du club de lancer une méga-offre d’argent pour Caicedo – mais le manager des Reds pourrait quitter Anfield plus tôt que prévu. Pendant ce temps, Liverpool est cibler jusqu’à quatre milieux de terrain au milieu de leurs difficultés sur le marché des transferts.

Dans notre aperçu de la saison des 92 clubsFourFourTwo discute comment Liverpool peut retrouver le chemin de la victoire, avec Salah jouant un rôle central dans tout succès futur cette saison.