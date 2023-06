La star de Liverpool envisage une offre lucrative de l’Arabie saoudite – s’il l’accepte, cela créera l’histoire : rapport

Liverpool fera ses adieux à Alex Oxlade-Chamberlain le 30 juin à l’expiration de son contrat au club, et le milieu de terrain aurait reçu une offre pour rejoindre la Saudi Pro League avant la saison prochaine.

Les Reds sont actuellement en train de renforcer leur équipe avant la saison 2023/24 après avoir raté la Ligue des champions, après avoir déjà ajouté Alexis Mac Allister à leur milieu de terrain. Quatre joueurs quitteront Anfield cet été, dont Roberto Firmino, James Milner, Naby Keita et le susmentionné Oxlade-Chamberlain.

Selon le Courrier quotidienl’Arabie saoudite a offert à Oxlade-Chamberlain la possibilité de déménager au Moyen-Orient avec un contrat lucratif.

Si le joueur de 29 ans déménage, il deviendra le premier international anglais à exercer son métier dans la Saudi Pro League, créant ainsi l’histoire. En fait, aucun joueur des îles britanniques n’a jamais joué en Arabie saoudite auparavant, ce qui fait d’Oxlade-Chamberlain un pionnier à cet égard.

Oxlade-Chamberlain quitte Liverpool après six saisons dans le Merseyside, à la suite de son transfert de 35 millions de livres sterling d’Arsenal en 2017. Les blessures ont gravement affecté son temps avec les Reds, bien qu’il ait quand même réussi 146 apparitions et marqué 18 buts alors qu’il soulevait la Premier League, Ligue des champions, FA Cup et Coupe de la Ligue.

Quoi qu’il en soit, cinq départs dans toutes les compétitions au cours de la saison 2022/23 mettent en évidence les difficultés d’Oxlade-Chamberlain, tandis que sa dernière apparition en Angleterre a eu lieu en novembre 2019 contre le Kosovo.

Il est le dernier joueur de haut niveau lié à un déménagement dans le pays, après les transferts de Karim Benzema, N’Golo Kante et Kalidou Koulibaly ces dernières semaines.

