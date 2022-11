La star de Little Mix méconnaissable dans un cliché d’enfance alors qu’elle se prépare à lancer une carrière solo

POUVEZ-VOUS reconnaître cette diva née de Little Mix dans ce cliché épique ?

Jade Thirlwall a partagé ce retour épique à ses années de pré-adolescence après avoir passé un week-end avec ses proches à la maison.

La chanteuse, qui s’est fait connaître sur X Factor en 2011 avec Little Mix, se prépare maintenant à lancer sa propre carrière solo, mais cela n’empêche pas la superstar mondiale d’apprécier les touches maison – et personne ne peut éviter les albums photo de bébé !

Sur la photo, Jade a été vue avec des cheveux longs ondulés alors qu’elle sirotait une boîte de jus, posant une tempête alors qu’elle était assise sur le canapé de son ancien salon.

Avec un chouchou rouge vif classique au poignet, Jade est vue en train de poser avec désinvolture les jambes croisées et son bras posé sur le bras de la chaise alors qu’elle encadre son visage avec sa main.

Elle a plaisanté sur la photo : “Ça donne un futur propriétaire d’un bar à cocktails”.

On le voit tout à fait !

De nos jours, après avoir pris d’assaut les charts avec Little Mix, Jade trace maintenant sa propre voie avec sa carrière solo en préparation.

Il a été rapporté qu’elle pourrait être mise en place pour des collaborations avec Lizzo après un mégaaccord avec RCA.

Alors que ses aventures en solo sont gardées secrètes, on pensait qu’elle envisageait même de laisser tomber son nom de famille pour être professionnellement connue sous le nom de “Jade”.

Little Mix a officiellement donné son dernier concert avant de faire une “pause indéfinie” en mai, avec Jade et ses camarades de groupe Leigh-Anne Pinnock et Perri Edwards fondant en larmes sur scène lors de leur dernier concert.

Malgré la rupture, les filles restent proches et ont même été vues lors de soirées et passer du temps ensemble.

Jesy Nelson avait quitté le groupe un an auparavant, citant qu’elle voulait se concentrer sur sa santé mentale.

Depuis, elle a également commencé à travailler sur sa propre carrière solo, mais s’est séparée de son label Polydor après un an.

