La star de « Little House », Michael Landon, était têtue et évitait les médecins avant un diagnostic de cancer mortel : sa fille

En tant que père de famille dévoué qui a également fait sourire des millions de personnes à travers le pays, Michael Landon a mis sa propre santé en veilleuse.

Sa fille, Leslie Landon Matthews, a raconté à Fox News Digital comment, en grandissant, la star de « La Petite Maison dans la Prairie » avait une tendance obstinée lorsqu’il s’agissait de donner la priorité à ses contrôles.

« La seule chose que je sais qui faisait partie de la personnalité de mon père, c’est son entêtement », a expliqué l’ancienne actrice. « Et je ne pense pas que rester au top de sa santé était une priorité. Je pense qu’il l’a mis de côté. »

« Je sais que ma mère parlait souvent de l’amener à ses examens médicaux », réfléchit-elle.

« [That] a toujours été un exploit. Et donc, au moment où mon père avait des douleurs incontrôlables au ventre, il était en vacances avec ma belle-mère et mon jeune frère. . . . Il est rentré tôt de l’Utah pour se rendre à son rendez-vous chez le médecin. Il ne pouvait plus l’ignorer. »

À 54 ans, Landon a reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Il est décédé trois mois après avoir annoncé publiquement son diagnostic.

« Je pense que si mon père était en vie aujourd’hui, il dirait : ‘Mon garçon, j’ai tout gâché' », a déclaré Landon Matthews. « ‘J’aurais vraiment dû rester au top de ma santé chaque année et m’assurer de passer des examens complets.' »

« Si vous êtes gardien, que vous prenez soin de vos enfants et de votre foyer, vous [do] soyez occupé et distrait », a déclaré la mère de quatre enfants. « Et bien sûr, votre principale priorité est votre famille. Il est donc très facile de mettre sa santé en veilleuse. Vous devez planifier [your checkups] comme vous le feriez pour toute autre chose dans votre vie et faites-en une priorité. »

Aujourd’hui, Landon Matthews est déterminé à sensibiliser les gens à cette maladie mortelle. En avril, elle a participé au Réseau d’action contre le cancer du pancréas (PanCAN) la plus grande collecte de fonds annuelle, PanCAN PurpleStride. Pour la troisième année consécutive, PurpleStride s’est déroulé dans tout le pays, dans près de 60 villes, réunissant survivants, proches et sympathisants.

Selon PanCAN, le cancer du pancréas est la troisième cause de décès par cancer aux États-Unis. Son taux de survie à cinq ans est de 13 %. Il a noté qu’il n’existe pas de test standard de détection précoce et que peu d’options de traitement efficaces.

« Le cancer du pancréas comporte un aspect héréditaire », a déclaré Landon Matthews. « Pour les autres personnes dont des membres de la famille ont été atteints d’un cancer du pancréas, certains tests de pré-dépistage peuvent être effectués dès maintenant. Et [my family] a tous fait la prise de sang. . . . Notre frère Chris, au début de la quarantaine, a reçu un diagnostic de cancer du rein. Cela a été une grande surprise. Et Dieu merci, il a survécu à ça. Il se fait tester régulièrement. Mais vous devez être proactif concernant votre santé et ne pas la remettre à plus tard. »

Landon a accompagné sa fille jusqu’à l’autel le 2 septembre 1990. On lui a diagnostiqué un cancer du pancréas en avril 1991. Il était parti le 1er juillet de la même année.

« Il a été très contrarié par le fait que les tabloïds ont annoncé de son vivant qu’il allait mourir », a déclaré Landon Matthews. « C’était très bouleversant pour lui, surtout quand mes plus jeunes frères et sœurs, Sean et Jennifer, avaient quatre et sept ans. Évidemment, il dirait probablement aux gens qui traversent quelque chose comme ça qu’ils veulent respecter la personne qui traverse cette bataille. Je veux pouvoir garder espoir et pouvoir m’imprégner autant que possible de ma famille. Avoir une très bonne attitude, je pense, est très important, et mon père a continué à l’avoir jusqu’à la fin. « .

« Il a vraiment gardé espoir », a déclaré Landon Matthews. « Et je pense qu’il serait époustouflé par ce qui a été fait avec la recherche et par les progrès du cancer du pancréas. Du diagnostic à la mort, il s’est écoulé trois mois. C’était un laps de temps très court dont il disposait. »

Landon Matthews a déclaré qu’au cours des derniers mois de son père, il a continué à donner la priorité à sa famille. Cela lui a donné la force de continuer.

« Je pense qu’au fond, il savait peut-être qu’il ne survivrait pas à ce cancer en particulier », a-t-elle déclaré. « Il n’y avait pas grand-chose à l’époque. Nous parlons d’il y a plus de 30 ans. Je sais qu’il a essayé des traitements expérimentaux. Il a vraiment, vraiment, vraiment essayé de vaincre ce cancer, surtout parce qu’il avait encore des petits à élever. « .

Avant de perdre son père, Landon Matthews a réalisé un « livre d’adieu » pour la star. Tous les enfants se sont rassemblés et le lui ont présenté.

« Chacun de nous avait quelques pages et nous avions mis une belle couverture en plexiglas », se souvient Landon Matthews. « Et la couverture disait ‘Papa’… c’était toutes nos petites têtes qui composaient les lettres. Je pense que nous voulions lui faire savoir que, quoi qu’il arrive, nous sommes tous là pour lui, que nous le chérissons. , nous l’aimons, mais nous voulions aussi lui faire savoir que tout irait bien pour nous s’il ne survivait pas. Nous allions tous pouvoir nous aimer et rester ensemble.

Alors que la famille était en deuil, elle a également dû faire face à une surveillance impitoyable des médias, a déclaré Landon Matthews.

« C’était très blessant », a-t-elle admis. « Les gens, les photographes, se cachaient dans les arbres autour de la maison de mon père. Nous avons dû détruire une partie de notre clôture pour pouvoir sortir le corps de mon père de la maison en toute intimité. Il y avait donc un manque de respect, ce que je pense. continue malheureusement pour beaucoup de gens qui sont sous les projecteurs. »

En repensant à son enfance, le visage de Landon Matthews s’est illuminé. Elle l’a décrit comme « magique ».

Au moment de sa naissance, Landon était déjà célèbre pour son passage dans « Bonanza ».

« Cela ne veut pas dire que les familles ne traversent pas des moments difficiles », a déclaré Landon Matthews. « Mes parents ont divorcé quand j’étais au lycée, et cela a été une période dévastatrice pour nous tous. Mais nous avons continué à aimer notre père et à chérir le temps que nous avons pu passer avec lui. Vous traversez des choses, vous avez le pardon. [was] un être humain. Nous sommes des êtres humains. Et vous maintenez cette communication. »

À 11 ans, Landon Matthews a même travaillé aux côtés de son père dans un épisode de « Little House ». Elle incarne une enfant mourant de la peste.

« Je me souviens d’avoir conduit pour aller travailler avec lui – j’étais tellement excitée », s’est-elle exclamée. « Nous avons eu une scène, et nous n’étions que deux. Je me souviens que mon père a dû faire cette scène plusieurs fois parce qu’il devenait trop émotif en me voyant mourir. Il avait besoin de retenir un peu ses émotions. »

Landon Matthews a ensuite joué divers rôles d’invité dans la série, dont l’institutrice Etta Plum au cours des deux dernières saisons. « La Petite Maison dans la Prairie » a été diffusée de 1974 à 1983.

Les contributions de PanCAN pour aider d’autres familles touchées par le cancer du pancréas lui redonnent espoir, a déclaré Landon Matthews. Et sa foi en Dieu lui donne la force de perpétuer l’héritage de son père.

« J’ai une foi très forte en Dieu », a-t-elle déclaré. « Cela m’apporte beaucoup de paix. Cela a été une partie importante de l’éducation de mes enfants, de mon mariage avec mon mari et, bien sûr, avec mon père. »

Landon Matthews s’est récemment rendue à la célébration du 50e anniversaire de « Little House » avec son frère et sa sœur. Elle y sentait la présence de son père.

« C’était incroyable de voir l’amour et le dévouement que les gens ont, pas seulement envers la série, mais aussi envers mon père et ce qu’il représentait pour eux », a-t-elle déclaré. « Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir submergé dans votre cœur et d’avoir un respect immense pour ce que mon père a fait au cours de sa vie, les émissions qu’il a créées et le message qu’il a essayé de faire passer sur l’amour des gens et de la famille. comment nous ressentons sa présence aussi.