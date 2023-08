La star de Line of Duty Vicky McClure épouse son fiancé de longue date Jonny Owen alors que les co-stars assistent à un mariage secret

La star de LINE of Duty et This is England, Vicky McClure, a épousé le réalisateur Jonny Owen.

L’actrice, 40 ans, a annoncé la nouvelle à la radio galloise hier soir et a rayonné sur une photo avec son nouveau mari.

Vicky McClure a épousé son fiancé de longue date Jonny Owen[/caption]

Le couple s’est marié à Nottingham et a été rejoint par les co-stars de Vicky’s Line of Duty, Martin Compston et Adrian Dunbar, ainsi que des visages célèbres du monde du football et de la télévision.