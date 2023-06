La star de Line Of Duty, Martin Compston, révèle la raison déchirante de son retour à Soccer Aid

IL A joué dans des drames sérieux au fil des ans, mais rien n’aurait pu préparer l’acteur Martin Compston à la misère dont il a été témoin dans le cadre de son travail avec l’UNICEF.

La star de Line of Duty s’est rendue à Dakha au Bangladesh pour voir comment l’organisation aidait les garçons abandonnés forcés de vivre dans la gare de la ville.

La Méga Agence

Martin s’est inscrit à Soccer Aid 2023[/caption] KM Asad/UNICEF



Soccer Aid lève des fonds pour l’UNICEF[/caption]

Martin, 39 ans, a trouvé un terrain d’entente en jouant au football, ce qui est tout à fait approprié puisqu’il apporte son soutien à Soccer Aid for UNICEF ce week-end.

Mais le plus difficile était le fait qu’il ne pouvait s’empêcher de comparer beaucoup de jeunes garçons qu’il rencontrait avec son propre fils.

Martin a déclaré: «Mon petit garçon a quatre ans cette année, et pendant un certain temps après ce voyage, j’ai fait ce rêve récurrent et terrifiant de lui dans cette situation.

« L’un des garçons que nous avons rencontrés a été déposé à cette gare alors qu’il avait cinq ans. Votre tête commence à dire : ‘et si mon fils se promenait dans cette gare et que les gens pouvaient le prendre et faire n’importe quoi, le battre, quelque chose de pire encore ?

«Cela vous rend malade, cela vous donne vraiment la nausée.

« Ces enfants doivent en fait se battre et se débrouiller pour leur vie, et de petits restes de nourriture, et ont peur d’être battus.

« Il est très difficile de ne pas commencer à avoir des relations avec les gens que vous aimez dans cette situation et, pour la grâce de Dieu, ce n’est pas mon garçon. C’est tout à fait déchirant. Cela me hante encore maintenant.

Mais malgré le chagrin dont il a été témoin, Martin a estimé que ce voyage en valait la peine pour voir de ses propres yeux où va l’argent de Soccer Aid.

Cela signifie également que le sens de l’événement a changé pour lui, car il s’agit moins du plaisir du jeu que du travail sérieux de l’UNICEF.

Il a déclaré: « Les gens de l’UNICEF sont toujours très clairs quand nous sommes là, pourquoi nous sommes là, vous savez, le but de cela, et ils vous informent de tout le monde qui part en voyage et même si c’est une semaine amusante , c’est une semaine sérieuse avec pour objectif final de récolter le plus d’argent possible.

« Mais plus je suis allé là-bas et plus je vieillis moi-même, plus ma vie a changé, vous savez, devenir papa, puis en quelque sorte compléter ce voyage, ça m’a changé.

« Comme, maintenant c’est parti, si j’étais complètement honnête, le football était au premier plan de mon esprit, c’est maintenant juste quelque chose à l’arrière, c’est un moyen pour une fin.

J’ai eu la chance de connaître certaines personnes à l’UNICEF, le travail qu’ils font, ils sont toujours désireux de nous impliquer et de montrer où ils se trouvent dans différentes parties du monde, où il y a de plus gros projets en cours, et c’est juste phénoménal ce qu’ils font.

« Je veux dire, ils sauvent littéralement des enfants en danger, il n’y a rien de plus noble que ça. »

Dans le cadre du voyage, Martin a rencontré l’équipe et les jeunes utilisateurs du Kamalapur Street Hub qui aident les jeunes de manière très simple mais efficace.

Il a déclaré: «Ce ne sont que des tentes à l’arrière d’un parc à camions, mais c’est un espace sûr pour ces enfants. Mais ils ont de la nourriture, vous savez, ils essaient de les faire respecter un horaire, ils les lèvent, ils les nourrissent, et ils essaient de les garder.

« Beaucoup d’enfants de la rue prennent de la drogue juste pour engourdir la douleur parce qu’ils se font tellement tabasser au bord des routes et tout, ils passent juste à côté et les gens leur donnent des coups de pied et tout.

« Si vous êtes drogué, alors vous ne le ressentez pas autant, c’est une nécessité pour eux, vous savez, juste pour engourdir la douleur.

Mais quand ils sont là-dedans, ils ont un emploi du temps, ils prennent leurs repas le matin, ils ont leur temps d’école, ils jouent à des jeux, ils chantent des chansons et ils essaient tous de s’asseoir ensemble, et ils deviennent tous un petit groupe ensemble, ils veillent tous les uns sur les autres.

« Je pense que c’est vraiment important, encore une fois, ce que fait l’UNICEF, c’est utiliser les gens sur le terrain. Parce que Rubel que nous avons rencontré, qui a dirigé ce projet, a été dans leur situation, il sait ce qu’ils traversent, donc il connaît les dangers auxquels ils sont confrontés.

« Donc, il fait tout son possible pour les garder partout et les forme, donc il y a des enfants qui arrivent à un âge où ils sont assez vieux pour en quelque sorte prendre le relais. »

Martin espère maintenant que d’autres comprendront le bon travail que l’Unicef ​​à travers l’aide au football peut continuer à faire et encourage autant de personnes que possible à aider.

Il a déclaré : « Maintenant que j’ai vécu ce que j’ai vécu au Bangladesh, je suis encore plus déterminé à faire passer le message que chaque petit geste compte. Ce n’est pas seulement un match de football, c’est une occasion de crier sur ce que fait l’UNICEF et d’essayer d’aider autant que nous le pouvons.

Regardez Soccer Aid for UNICEF 2023 le dimanche 11 juin à 18h30, en direct et exclusivement sur ITV1, STV et ITVX.

Les dons peuvent être faits avant le match sur socceraid.org.uk/donate.

Alamy

Martin a joué l’inspecteur-détective Steve Arnott[/caption] KM Asad/UNICEF



Martin s’est rendu au Bangladesh pour en savoir plus sur le travail de l’UNICEF[/caption]