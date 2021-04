Adrian Dunbar a rappelé un quasi-accident lors d’une attaque terrifiante à Jérusalem.

La star de Line of Duty, qui est récemment revenue sur nos écrans en tant que surintendant Ted Hastings, a déclaré que sa voiture de location et celle de sa famille avaient été prises pour cible dans la ville parce qu’elle était d’origine américaine.

Il a expliqué: «Je me souviens qu’une fois j’étais à Jérusalem avec la famille et nous nous sommes garés à la porte de Naplouse et nous sommes entrés dans la ville et nous avons entendu une bombe exploser et nous avons regardé dans le ciel et je savais juste que c’était notre voiture.

«J’ai dit à Anna qui était avec les enfants: ‘Je vais juste regarder quelque chose’. J’y suis allé et je savais d’où venait la direction et nous conduisions une voiture à petit budget américaine et ils avaient identifié la voiture comme étant américaine. auto. »







(Image: George Cracknell Wright / REX)



Adrian a ajouté qu’ils avaient de la chance de n’avoir rien laissé de valeur ou d’important dans la voiture.

« Je l’ai juste traité comme, » Oh quelqu’un a fait sauter notre voiture « », at-il remarqué.

Apparaissant sur le podcast How To Fail, Adrian a raconté son adolescence à jouer dans des groupes en Irlande du Nord et à quel point la vie sur la route pouvait être dangereuse.







(Image: BBC / World Productions / Steffan Hill)



« Quand j’ai joué dans des groupes en Irlande du Nord et que vous voyagiez tard dans la nuit, c’était très dangereux », a-t-il déclaré.

«J’ai eu trois ou quatre accidents, principalement parce que les gens étaient fatigués au volant.

« Mais vous avez vu des choses effrayantes qui vous ont énervé ou vous avez juste raté des choses. Quand vous êtes à la fin de l’adolescence, il y a un air d’excitation à propos de tout cela.

«Il y a une excitation à vivre à une époque où vous devez saisir autant que vous le pouvez parce que cela peut vous être enlevé.







(Image: BBC One / PA)



« Vous vous êtes senti tellement vivant mais je ne pense pas avoir quelque chose comme le SSPT qui surviendrait après un incident ou un décès. »

Pendant ce temps, la renommée d’Adrian Line of Duty l’a vu décrocher un concert en tant qu’hôte invité dans un prochain épisode de Have I Got News For You.

Ses débuts dans l’émission seront diffusés le 16 avril, où il apparaîtra aux côtés de Katherine Ryan, Tim Shipman et des panélistes réguliers Paul Merton et Ian Hislop.

* La sixième série de Line of Duty revient à 21h le dimanche 11 avril.