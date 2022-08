La star de Liger, Vijay Deverakonda, s’ouvre sur le fait d’être appelée superstar, dit “ça a soudainement commencé à se sentir …”

En plus de devenir un idole populaire, le héros du film Liger, Vijay Deverakonda, est souvent qualifié de “superstar”.

Parlant de la même chose, dans une interview avec Galatta Plus, Vijay a déclaré: «J’ai toujours été fasciné par le terme superstar et j’ai toujours voulu être appelé une superstar et en devenir une. Je fais la tournée des fans de Liger à travers l’Inde et la presse de chaque ville vous reçoit avec tant d’amour et de respect et tout le monde s’adresse à vous en tant que superstar.

«Cela a soudainement commencé à me sembler un peu gênant, je me sens gêné. Peut-être qu’à un moment donné, j’ai l’impression de ne pas avoir encore fait assez pour le mériter. Quand des amis m’envoient un texto en me disant : ‘Quelle est cette réaction ? C’est super star’, je me dis, ‘Attendons jusqu’au 25 août’. Je ne pense pas que le terme corresponde encore, mais il y a eu beaucoup d’amour.

Bien que Deverakonda soit conscient que lorsque son film sortira en salles le 25 août, tous les yeux seront rivés sur lui, il ne ressent aucune pression.

Il a déclaré: «Je sens que j’ai un très bon film en main. Je peux voir que les films ne fonctionnent pas comme ils le feraient normalement. Mais ça ne sert à rien de se plaindre, il faut pousser et voir où est la limite. Je ne fais que pousser et je comprendrai les limites, puis j’essaierai d’y travailler. Pour l’instant, nous testons les eaux et faisons la tentative. À partir de cette version, je tirerai les enseignements et franchirai en conséquence les étapes à venir.