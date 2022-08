La star de Liger Vijay Deverakonda s'ouvre ENFIN sur les rumeurs de liaison avec Ananya Panday, Rashmika Mandanna; dit: 'Quand les gens t'aiment...'

Vijay Deverakonda reçoit beaucoup d’amour non seulement de ses fans féminines dans tout le pays, mais aussi des beautés de Bollywood Sara Ali Khan, Janhvi Kapoor, Ananya Pandayet Rashmika Mandana pour n’en nommer que quelques-uns. Depuis longtemps, les rumeurs de liaison de Vijay ont fait surface. Et depuis son apparition dans Koffee With Karan et les événements promotionnels de Liger, les liens se renforcent de jour en jour. Mais que dit Vijay Deverakonda à propos de ses liens ? Lisez la suite pour en savoir plus…

Vijay Deverakonda s’est lié avec des actrices

Vijay Deverakonda est l’une des plus grandes tendances du nouvelles de divertissement tous les jours. Vijay a toujours été lié à Rashmika Mandanna avec qui il a travaillé dans Geetha Govindam et Dear Comrade. Ils ont partagé une chimie grésillante à l’écran qui a conduit aux rumeurs. Mais ils ont toujours soutenu qu’ils n’étaient que des amis. Récemment, Sara Ali Khan et Janhvi Kapoor ont avoué avoir le béguin pour Vijay Deverakonda dans un épisode de Koffee With Karan 7. Mais ce n’est pas le premier cas, il a été lié à Sara Ali Khan lorsque leurs photos d’une fête ensemble ont fait surface. Et les récents aveux de Janhvi et Sara n’ont fait que multiplier les rumeurs. En parlant d’Ananya Panday, depuis qu’ils ont avoué avoir un rendez-vous occasionnel, ils ont beaucoup été liés.

Le point de vue de Vijay Deverakonda sur le fait d’être lié

Alors, qu’est-ce que Vijay a à dire sur tous les liens? Lors d’une interview de groupe, selon TOI, l’acteur l’a qualifié de dommage collatéral d’être une personnalité publique. Il ajoute : “Quand les gens vous aiment et veulent en savoir plus sur vous, ils s’intéressent juste à votre vie.” L’acteur a dit qu’il était d’accord avec l’article de presse parlant de rumeurs faisant surface. Vijay a dit qu’il préférait être qui il est et que des rumeurs soient écrites à son sujet plutôt que d’être personne et que rien ne soit écrit à son sujet. Vijay ajoute qu’il est d’accord avec toutes les rumeurs et qu’elles ne le dérangent pas.

PREMIÈRE CRITIQUE du film Liger de Vijay Deverakonda

Pendant ce temps, l’examen de Liger par le Censor Board est sorti. Le film Vijay Deverakonda avec Mike Tyson, Ramya Krishna, Ronit Roy et d’autres sortira le 25 août 2022. Il est dirigé par Puri Jagannadh. Censor Board a fait l’éloge des côtelettes d’acteur “monstrueuses” de Vijay et a déclaré qu’avec Liger, il serait lancé comme la prochaine star pan-indienne. De plus, ils ont également fait l’éloge de sa chimie et de son histoire avec Ananya Panday.