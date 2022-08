La star de Liger Vijay Deverakonda révèle comment Mike Tyson l’a presque assommé et lui a donné des migraines [Exclusive Video]

Liger est à toutes fins pratiques l’un des films les plus attendus de l’année. Et outre la bande-annonce et l’intensité des acteurs, un autre facteur qui a fait Ligre tant attendu est le casting de Mike Tysonsans doute le plus grand boxeur de tous les temps Mohamed Ali. Bien sûr, Vijay Devérakonda a des scènes d’action avec Tyson, et évidemment, ils n’auraient pas pu être faciles ou effrayants étant donné l’ancienne réputation de Tyson en tant qu’homme le plus méchant de la planète. Eh bien, devinez quoi : BollywoodLife a eu un choc majeur lorsque nous nous sommes assis pour une interview exclusive avec les stars principales de Liger, Vijay et Ananya Panday, le premier avouant non seulement avoir failli être assommé par le boxeur légendaire lors d’une scène d’action, mais avoir également souffert de migraines par la suite. Regardez l’interview vidéo exclusive de Vijay Deverakonda et Anaya Panday sur Liger ci-dessus…