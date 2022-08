La star de Liger, Vijay Deverakonda, regorge d’offres de films en hindi ; voici pourquoi il n’en signe aucun [Exclusive]

Vijay Deverakonda est actuellement sur ses gardes pour promouvoir son prochain film Liger avec Ananya Panday. Le film marque en quelque sorte ses débuts à Bollywood car il s’agit d’un film pan-indien coproduit par Karan Johar. Il est promu à grande échelle, pas seulement dans le sud, même dans le nord de l’Inde, les fans sont super excités de regarder Liger. Compte tenu de l’engouement, on s’attend à ce que le film prenne d’assaut le box-office. Vijay Deverakonda fait en effet fureur parmi les masses et il semble que les producteurs et réalisateurs veulent profiter de sa popularité. Nous apprenons que la star d’Arjun Reddy est inondée de plusieurs offres de films de Bollywood avant même que Liger ne soit sorti en salles. Cependant, il ne signe pas encore de films de Bollywood.

Vijay Deverakonda décline les offres de Bollywood ?

On dirait que la star de Liger ne veut rien précipiter. Il veut analyser tous ses mouvements avant de se lancer dans un grand projet à Bollywood et attend donc la sortie de son film Pan-India. Une source au courant déclare : « Vijay Deverakonda a reçu beaucoup d’offres de réalisateurs de Bollywood mais il a poliment décliné les offres. Il veut d’abord évaluer les réactions du public à Liger. Il veut savoir comment le public y réagit, ce changements qu’il doit faire et quelles préparations il doit faire pour entreprendre plus de projets Bollywood.” Nous apprenons qu’il a refusé les offres de certains des plus grands noms de Bollywood à ce jour.

Liger sera-t-il un succès ?

Eh bien, étant donné que les films du sud de l’Inde se portent si bien au box-office, il semble y avoir très peu de doute que Liger ne parviendra pas à frapper de l’argent. Le film dirigé par Puri Jagannadh met également en vedette Mike Tyson. Il devrait sortir le 25 août 2022. Allez-y !