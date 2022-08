La star de Liger Vijay Deverakonda partage une photo avec Salman Khan, Chiranjeevi, écrit une note de remerciement

Chiranjeevi et Salman Khan, qui apparaissent tous les deux dans le prochain film de Vijay Deverakonda, Liger, ont été remerciés dans un geste sincère pour leur soutien. Vijay a publié une image sur Instagram de lui-même debout près de Salman, Chiranjeevi et d’autres dans un studio.

Dans son message, il a écrit : “Megastar @chiranjeevikonidela monsieur & @beingsalmankhan monsieur – Vos bénédictions et votre amour pour #Liger signifient le monde pour nous ! Mon respect et mon amour toujours.”

Sur son post, plusieurs fans ont utilisé l’emoji du cœur. Chiranjeevi était vêtu d’un t-shirt noir, d’une veste en cuir et d’un pantalon sur la photo. Salman Khan portait un T-shirt rouge avec un blazer noir et un jean assorti. Vijay était entièrement vêtu de noir.





Pour un événement promotionnel, Ananya et Vijay ont récemment atteint un centre commercial à Mumbai. Cependant, ils ont été forcés de quitter la salle après qu’un fan se soit évanoui, d’autres sont devenus fous tandis que certains ont commencé à pleurer après avoir vu Vijay. Selon le rapport d’ETimes, une source a déclaré: “Au moment où Vijay est monté sur scène, il y avait des bruits d’évanouissement tout autour. Les organisateurs et les bénévoles ont été choqués de voir que quelques fans féminines se sont évanouies et que quelques autres filles se sont mises à pleurer. Des tas de fans avaient des affiches et des croquis de Vijay, puis les chants de « Vijay nous t’aimons » ont commencé.

Liger, qui met également en vedette Ananya Panday et est réalisé par Puri Jagannadh, met en vedette Vijay. Les acteurs ont fait le tour du pays pour promouvoir leur film. Vijay dépeint un kickboxeur dans le film qui est passé d’un “chaiwaala” (vendeur de thé) à Mumbai à un boxeur professionnel qui a concouru aux États-Unis. Sa mère est interprétée par Ramya Krishnan, tandis que Mike Tyson fait une brève apparition.