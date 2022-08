La star de Liger Vijay Deverakonda ne signera-t-elle aucun film de Bollywood après la débâcle de son dernier film ?

Ligre étoile de plomb Vijay Devérakonda a dit beaucoup de choses dans ses interviews promotionnelles pour le film. À tel point que Manoj Desai du théâtre emblématique de Mumbai, Gaiety, Galaxy et Maratha Mandir, l’ont surnommé “arrogant” et “anaconda”. Le vétéran a déclaré jeudi lors d’une interaction qu’il avait subi une énorme perte en raison d’une réservation anticipée et l’a imputée à la déclaration de la star de Liger Vijay à propos de ‘Boycotter‘. Il a également déclaré que Vijay devrait s’en tenir aux films tamouls et télougou uniquement et ne pas faire de films de Bollywood. Ajoutez à cela l’ouverture lamentable au box-office du film et les critiques négatives de la critique et du public.

Le point de vue de Vijay Deverakonda sur les échecs cinématographiques

Oui, Vijay n’a peut-être pas été diplomatique ou politiquement correct et a peut-être dit ce qu’il ressent vraiment sans vergogne. Mais deux choses qu’il a dites dans ses interviews ont beaucoup de sens et prouvent qu’il est un jeune acteur sage. Vijay, dans ses interactions, a déclaré avoir admis que les numéros de box-office pouvaient aller dans les deux sens. Parlant du scénario selon lequel le film ne marche pas bien et est un flop, Vijay a déclaré qu’il était jeune, qu’il apprenait et qu’il pouvait se permettre de faire des erreurs. Cela continue en disant que Vijay va tout faire et expérimenter et ne pas se laisser abattre sous la pression des chiffres du box-office.

La popularité croissante de Vijay Deverakonda

L’autre chose qu’il a dite à propos de faire plus de films de Bollywood après ses débuts avec Liger nous tient également à coeur. Liger est peut-être le premier film hindi de Vijay Deverakonda, mais il n’est pas un nom et un visage inconnus. En réalité, Arjun Reddy faisait fureur auprès des masses hindi bien avant la naissance de Kabir Singh. Sa belle apparence l’a également fait remarquer et il s’est promené dans le circuit de Mumbai à cause de Liger. Nous avons déjà vu à quel point il est populaire auprès de jeunes stars comme Ananya Panday (sa co-vedette de Liger) et Janhvi Kapoor, ainsi que Sara Ali Khan. Et il en va de même pour ses fans de la ceinture hindi.

Vijay signera-t-il plus de films de Bollywood ?

Mais cela ne rend pas Vijay tout enthousiaste à l’idée de signer un film de Bollywood après l’autre. Vijay dans ses interviews a admis qu’il voulait y aller doucement et lentement en ce qui concerne les films hindi après Liger. Il a dit qu’il évaluerait ce que le public aimait et n’aimait pas et comprendrait les aspects sur lesquels il devait travailler avant de se lancer dans son prochain projet de Bollywood après Liger. Ainsi, quelle que soit la performance du film, Vijay a défini son futur plan d’action et il est aussi sage que possible. Eh bien, voilà à nouveau l’étoffe d’un bon acteur qui croit en l’apprentissage et respecte son public. Les numéros de box-office Liger le premier jour peuvent être décourageants (Rs 24,5 crore dans le monde selon AndhraBoxOffice.com). Le film peut échouer ou être un succès en nombre, mais Vijay est déjà une star en devenir et nous sommes sûrs que rien ne l’arrêtera. Sur le front du travail dans le Sud, Vijay a Kushi avec Samantha Ruth Prabhu et JJ.