La star de Liger Vijay Deverakonda est émue au SIIMA 2022, dit “nous avons tous des jours merdiques”

L’acteur ligre Vijay Deverakonda, l’un des acteurs les plus populaires du Sud, est devenu ému lorsqu’il a reçu un prix sur la scène SIIMA 2022 (South Indian International Movie Awards). En recevant le prix, l’acteur est devenu ému et a déclaré “nous avons tous des jours merdiques” après l’échec de son dernier film, Liger, au box-office.

Vijay a mentionné qu’il ne voulait pas venir à l’événement, mais il est venu. Il a dit: «Nous avons tous de bons jours. Nous avons tous des jours pas si bons. Nous avons tous des jours merdiques. Mais indépendamment de ce que nous ressentons, nous devons nous lever. Je vous promets… peut-être qu’en fait je ne voulais pas être ici pour recevoir ce prix mais je suis venu ici. Pendant que je vous parle, je vous promets que je ferai le travail pour vous tous. Vous serez diverti. Le grand cinéma sera fait. Merci à tous. C’est un tel honneur d’être ici.

Je peux sentir sa douleur #VijayDeverakonda pic.twitter.com/HeKTRuaA7g– ROWDY ADMIRER (@Always__tarun) 9 octobre 2022

Partageant le clip, un utilisateur de Twitter a écrit : « Je peux ressentir la douleur. Le deuxième utilisateur des médias sociaux a écrit : “Certains ont aussi ressenti son arrogance”. La troisième personne a commenté: «Bonne journée en route, TheDeverakonda. Anna Le passé est passé… Strong revient avec #Kushi De #dhfm Tout le meilleur.

Pour les non-initiés, les réalisateurs du film Liger de Vijay Deverakonda sont sous le choc après avoir goûté à l’échec au box-office. L’acteur Vijay Deverakonda était également très confiant quant au film qui est sorti le 25 août, il a même défié les gens qui boycottent les films de Bollywood.

Selon les médias, le film a été réalisé avec un budget de plus de Rs 100 crore. Cependant, Liger n’a pas réussi à gagner de bons chiffres au box-office. Vijay et l’équipe Liger ont fait la promotion du film à grande échelle et ont visité différentes régions de l’Inde lors de leur tournée promotionnelle. Lors de la conférence de presse à Delhi, lorsqu’on a demandé à Vijay Deverakonda comment il réagirait si le film ne réussissait pas au box-office, Vijay s’est exprimé en hindi et a déclaré : “Si vous m’aviez posé cette question il y a quelques années, j’aurais répondu avec colère. J’aurais été tellement en colère. Cependant, avec le genre d’amour que j’ai reçu ces derniers jours, ce serait un manque de respect envers cet (amour) si je réagis avec colère à de si petites choses autour de moi. Je veux pour se souvenir de l’amour. Le public est important, nous travaillons pour eux, et nous parcourons les villes juste pour les rencontrer et nous voulons gagner leur amour.