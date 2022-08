La star de Liger, Vijay Deverakonda, en a marre des promotions agitées ; parle de faire une vraie pause et de sa prochaine avec Samantha Ruth Prabhu

Seulement si vous pensez que faire un film est facile, attendez, après avoir terminé le film, la plus grande tâche des acteurs est de commercialiser le film, car si vous ne faites pas la promotion de votre film, vous ne pouvez pas attirer le public dans les salles. Eh bien, parfois, les promotions peuvent devenir éprouvantes et nuire à votre santé, c’est exactement ce qui se passe avec la star de Liger Vijay Deverakonda. L’acteur est extrêmement fatigué des promotions incessantes de son film Liger. Le visage du film Vijay Deverakonda attend avec impatience de faire une pause car les promotions agitées nuisent à sa santé et sont sacrément fatigués.

Récemment, lors de la promotion de son film, Vijay a admis qu’il essayait et attendait de faire une bonne pause avant de commencer à tourner pour son prochain Khushi aux côtés de la sirène sud et de l’actrice la plus polaire du cinéma indien en ce moment – Samantha Ruth Prabhu. Vijay est l’une des actrices de Pushpa 2 et il a même exprimé son admiration pour elle dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar et attend avec impatience de travailler avec elle.

En parlant de Liger, c’est actuellement l’un des films les plus attendus de Vijay Deverakonda et ses fans attendent de voir à nouveau sa magie à l’écran. Liger est le premier film pan-indien de Vijay et pour cette raison, il a fait des promotions inlassables avec son héroïne à l’écran Ananya Panday. Vijay a conquis les cœurs avec sa simplicité lors des promotions en portant un chappal qui ne coûtait que 200 roupies, plus tard, interrogé sur la raison du port des pantoufles, il a dit qu’il voulait que le public se connecte avec lui même en vrai comme son personnage est un garçon du milieu inférieur qui fait de son mieux pour changer son destin avec un talent absolu en tant que boxeur sur le ring.