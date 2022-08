La star de Liger Ananya Panday donne des conseils d’acteur à Suhana Khan, Shanaya Kapoor ? Les mamans des enfants stars renversent les haricots

Ananya Panday, Souhana Khanet Shanaya Kapoor sont meilleurs amis. Ils ont passé leur enfance ensemble car leurs mamans, Bhavana Pandey, Gauri Khan et Maheep Kapoor sont amis depuis de nombreuses années, et Bhavana et Maheep font également partie de l’émission Fabulous Lives of Bollywood Wives. La saison 2 de l’émission devrait bientôt commencer à être diffusée sur Netflix, et Bhavana, Maheep, Seema Khan et Neelam Kothari sont occupés à en faire la promotion. Récemment, dans une interview, Bhavana et Maheep ont révélé si Ananya donnait des conseils d’acteur à Suhana et Shanaya.

Suhana et Shanaya sont toutes prêtes à faire leurs débuts bientôt et leurs films ont fait la une des journaux du divertissement. Suhana sera vue dans The Archies, et Shanaya fera ses débuts avec l’entreprise de production Bedhadak de Karan Johar.

Récemment, tout en parlant à Pinkvilla, Bhavana a révélé qu’Ananya Panday, Shanaya et Suhana Khan avaient une belle relation. Elle a dit qu’Ananya avait aussi beaucoup de choses à apprendre, mais quoi qu’elle ait appris, elle partage ses expériences avec Suhana et Shanaya. Maheep a ajouté qu’Ananya donne des pourboires à Suhana et Shanaya, et qu’elle les écoute à table, et c’est fabuleux.

En parlant d’Ananya, l’actrice se prépare pour la sortie de son film Liger qui devrait sortir sur les grands écrans le 25 août 2022. Le film met en vedette Vijay Deverakonda dans le rôle principal masculin. En dehors de Liger, Ananya a aligné Kho Gaye Hum Kahan. Il a été rapporté que l’actrice sera vue dans Dream 2, mais il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet.

La bande-annonce de #FabulousLivesOfBollywoodWives est là et c’est votre aperçu du faste et de la grandeur de la saison 2, en streaming à partir du 2 septembre, uniquement sur Netflix !?#FLOBW @neelamkothari @seemakkhan @maheepkapoor @bhavanapandey pic.twitter.com/cUpMTFxYhP Karan Johar (@karanjohar) 19 août 2022

Pendant ce temps, la saison 2 de Fabulous Lives of Bollywood Wives devrait être diffusée sur Netflix le 2 septembre 2022. La bande-annonce de la série a été lancée il y a quelques jours.