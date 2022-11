La star de l’évasion Joey Gliatta et IC Catholic ‘D’ vengent la défaite en demi-finale contre Byron en grand – Shaw Local

ELMHURST – Joey Gliatta n’a pas joué pour IC Catholic Prep l’an dernier lors des séries éliminatoires, mais il était avec l’équipe sur la touche. Il connaissait la douleur qu’ils ressentaient après une défaite d’un point contre Byron.

“Je savais juste qu’ils étaient blessés”, a déclaré Gliatta. «Je sais ce qu’ils ressentaient. Ce n’est pas un bon sentiment. Et je ne voulais pas qu’ils ressentent cela à nouveau.

Gliatta s’en assure – et devient tout à fait l’histoire des séries éliminatoires.

Le junior des Knights a connu une performance exceptionnelle en tant que porteur de ballon lors de la victoire de son équipe en quart de finale en prolongation à Princeton la semaine dernière. Gliatta a enchaîné avec une performance sensationnelle encore samedi, se précipitant pour 192 verges et quatre touchés en 22 courses.

La défensive d’IC ​​Catholic a fait sa part, repoussant Byron quatrième à quatre reprises alors que les Knights se sont vengés de la défaite en demi-finale de l’an dernier avec une victoire retentissante de 35-0 en demi-finale de classe 3A à Plunkett Park.

“Je viens de dire à ma O-line s’ils bloquaient pour moi, nous allons aller des endroits”, a déclaré Gliatta. “Et nous voilà, nous allons à Champaign.”

Joey Gliatta (33 ans) d’IC ​​Catholic dirige le ballon lors d’un match de demi-finale de football universitaire de classe 3A entre Byron High School et IC Catholic Prep le samedi 19 novembre 2022 à Elmhurst, IL. (Tony Gadomski/Tony Gadomski pour Shaw Local New)

En effet, IC Catholic (12-1) revient en finale d’État pour la première fois depuis qu’il a remporté trois titres d’État consécutifs de 2016 à 2018. Les Knights affronteront Williamsville, vainqueur 12-7 contre Tolono Unity, lors du match de championnat de classe 3A à 16 h vendredi à Champaign.

Et ils chevauchent l’héroïsme offensif improbable du jeune homme qui n’arrêtait pas de recevoir des chants de « Joey Football » en marge des Knights samedi.

Gliatta, le deuxième plaqueur principal d’IC ​​Catholic en tant que secondeur en défense, n’a eu que six courses au total lors des 11 premiers matchs des Knights. Bonne chance à croire que regarder le match de samedi.

Il a interrompu une course de 44 verges lors du deuxième jeu de mêlée du match pour préparer son touché de 10 verges. Le TD de 7 verges de Gliatta dans les dernières secondes du deuxième quart a donné à son équipe une avance de 14-0 à la mi-temps et il a ajouté des passes de TD de 4 et 58 verges au quatrième quart.

La capacité de coupe et de réduction patiente de Gliatta ne ressemble guère à un enfant qui avait une poignée de portées jusqu’à récemment. Il a également eu neuf plaqués défensivement pour démarrer samedi.

“La façon dont nos enfants tournent, il n’y a vraiment pas d’enfant débutant. Nous allons en quelque sorte avec qui a été chaud et il a été chaud », a déclaré l’entraîneur des Knights Bill Krefft. « C’est un porteur de ballon très différent. Il trouve bien les allées et il est capable d’être patient. Lorsque vous êtes patient en tant que porteur de ballon, des trous ont tendance à s’ouvrir pour vous.

Jesse Smith (52 ans) d’IC ​​Catholic et ses coéquipiers signalent un premier essai après un quatrième arrêt lors de la demi-finale de football universitaire de classe 3A entre Byron High School et IC Catholic Prep le samedi 19 novembre 2022 à Elmhurst, IL. (Tony Gadomski/Tony Gadomski pour Shaw Local New)

Le match de samedi, cependant, a basculé avec la défense d’IC ​​Catholic.

Byron (11-2), fidèle à son identité, a méthodiquement parcouru le terrain lors de son deuxième entraînement, mené 7-0. Les Tigers, drainant le chronomètre de jeu à chaque snap, ont tenu le ballon pendant près de 16 minutes, faisant le pont entre les premier et deuxième quarts, récoltant huit premiers essais sur un entraînement de 22 jeux.

Au 22e jeu, cependant, quatrième et but du 3, le secondeur catholique IC Jesse Smith a intercepté une passe de jeu dans la zone des buts de Byron QB Braden Smith avec 2:23 à jouer dans la demie.

“Nous devions juste jouer au jeu sur ce disque, ne pas décevoir, rester concentré”, a déclaré Jesse Smith, qui a également réussi 20 plaqués dans le match. “Je jouais juste au foot [on that interception]. Il se sent bien.”

Cela n’a pas plu à Braden Smith et Byron, qui n’ont jamais vraiment récupéré. La passe était la première et la seule passe de la possession de 22 jeux.

“Évidemment, c’était le plan de match, nous essayions de tenir le ballon aussi longtemps que nous le pouvions, de ne pas donner [IC] le ballon. Si nous avions marqué, cela aurait été énorme pour nous », a déclaré Braden Smith. “Quelqu’un n’était peut-être pas ouvert à l’œil nu, mais Jacob Ross était ouvert à l’arrière de la zone des buts. C’est sur moi. Je n’aurais pas dû le jeter au secondeur central, j’aurais dû le laisser tomber sur lui.

Jayden Sutton (54 ans) d’IC ​​Catholic lève Dennis Mandala (11 ans) en signe de célébration après un touché lors de la demi-finale de football universitaire de classe 3A entre Byron High School et IC Catholic Prep le samedi 19 novembre 2022 à Elmhurst, IL. (Tony Gadomski/Tony Gadomski pour Shaw Local New)

IC Catholic, menant 14-0 à la mi-temps – le même score que l’an dernier au même moment – ​​a fait en sorte que l’histoire ne se répète pas.

Dennis Mandala a rejoint Eric Karner sur une passe de touché de 66 verges lors de la première possession des Knights au troisième quart pour porter le score à 21-0. La défense a fait le reste, bourrant Byron de quatrième et de courtes courses à trois reprises en éliminant les champions en titre de la classe 3A tandis que Gliatta se déchaînait.

“Nos enfants ont exécuté pendant quatre trimestres et vous ne pouvez pas demander plus à un groupe d’hommes adultes”, a déclaré Krefft. « Ils sont résilients, ce sont des combattants. Ils méritaient de gagner ce match. C’est une grande équipe de football à qui ils ont pu faire ça.