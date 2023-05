La star de l’Eurovision Josh James méconnaissable après s’être laissé pousser la barbe et avoir déménagé au Canada

La star de l’EUROVISION Josh James semble méconnaissable 13 ans après avoir représenté le Royaume-Uni.

Malheureusement, les fans de l’Eurovision se souviendront de Josh, 32 ans, pour être arrivé dernier de la compétition avec sa chanson That Sounds Good To Me.

Ces jours-ci, Josh a l’air très différent du chanteur au visage frais qui représentait le pays.

Il a déménagé au Canada et dans de nouveaux clichés, on peut le voir arborant une barbe pleine.

Il semble que Josh ait tourné le dos au monde de la musique car sa biographie Instagram le décrit comme un « entrepreneur ».

Il est aussi papa maintenant et tient les fans informés avec des clichés réguliers de sa vie à Ottawa, en Ontario.

L’Eurovision se tient au Royaume-Uni cette année car l’Ukraine, lauréate de 2022, ne peut pas accueillir la compétition.

L’année dernière, notre entrée Sam Ryder est arrivée deuxième.

Cette année, la chanteuse Mae Muller espère aller jusqu’au bout.

Parlant de représenter le Royaume-Uni à l’Eurovision, elle a dit à ses fans : « LES GARS !!! Je ne peux pas croire que je dis même cela… mais je suis l’entrée britannique de cette année pour l’EUROVISION 2023 avec mon morceau, j’ai écrit une chanson !!!

« Cela a été le secret le plus difficile à garder dans le MONDE (littéralement presque le laisser échapper un million de fois lol crier) mais la nouvelle est enfin sortie !!! la chanson est sortie en ce moment, je suis tellement contente qu’elle soit enfin à vous, et quel honneur d’animer au nom de l’ukraine, ça va être si spécial @eurovision 2023 C’EST PARTI ! LIVERPOOL JE VOUS VERRE TRÈS BIENTÔT.