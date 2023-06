La star de l’esport Karel ‘Twisten’ Asenbrener retrouvée morte à 19 ans après que le célèbre joueur a partagé un dernier message effrayant sur Twitter

Karl Asenbrener, joueur professionnel ESPORTS et membre de Team Vitality, connu de ses fans sous le nom de Torduest décédé à 19 ans quelques heures seulement après avoir partagé un message effrayant sur Twitter.

Asenbrener s’est suicidé mardi soir, a annoncé un entraîneur adjoint de l’organisation française de joueurs Team Vitality.

Le joueur d’eSports Karl Asenbrener, alias Twisten, est décédé à 19 ans

Asenbrener était un joueur Valorant pour l’organisation de joueurs eSports Team Vitality

« Nous avons le cœur brisé de partager avec vous que notre joueur Valorant Karel ‘Twisten’ Asenbrener est décédé la nuit dernière », indique le communiqué.

« Nous sommes profondément attristés par cette perte dévastatrice, et nos premières pensées et prières vont à sa famille et à ses amis en cette période difficile. »

La déclaration a poursuivi: « Toute l’organisation Team Vitality est dévastée par cette nouvelle. »

Team Vitality a également encouragé toute personne aux prises avec des problèmes de santé mentale à demander de l’aide.

Quelques heures avant que le joueur bien-aimé ne soit retrouvé, il a tweeté un dernier message. Il lisait seulement : « Bonne nuit. »

Harry Mepham, qui passe par Gorilla et est entraîneur adjoint de Team Vitality, a appelé Asenbrener l’un de ses amis les plus proches.

« Je me suis réveillé ce matin en apprenant la nouvelle d’un de mes amis les plus proches, quelqu’un qui se sentait vraiment comme s’il était mon frère, se suicidant », a partagé Mepham sur Twitter.

« Les mots ne peuvent décrire le chagrin ou le vide que je ressens en ce moment. Je l’aimais et je l’aimerai pour toujours. Repose-toi mon frère, nous t’aimons tous. »

Asenbrener a déjà parlé de ses problèmes de dépression, mais il a déclaré qu’il avait reçu un traitement après avoir passé du temps dans un hôpital psychiatrique.

« Après cela, j’ai pris un nouveau départ et j’ai heureusement pu me ressaisir », a partagé Asenbrener avec son équipe et ses fans.

« Ce fut la période la plus difficile pour moi en tant que personne et en tant qu’athlète professionnel d’esport. Mais après cette période, j’ai su pourquoi je jouais à des jeux et ce que mon équipe signifiait pour moi.

« Prenez soin de vous et si vous vivez quelque chose comme moi, n’ayez pas peur de tendre la main à vos amis proches, à votre famille ou à votre équipe. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) ou envoyez un SMS Crisis Text Line au 741741.