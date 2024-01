La star de “Les Traîtres”, Larsa Pippen, dit que Janelle était jalouse du temps passé devant un écran

Larsa Pippen est entrée dans la saison 2 de Les traîtres avec le système de support ultime. Non seulement elle était l’une des quatre Real Housewives du casting en compétition pour le butin, mais elle avait également son petit ami, Marcus Jordan, à ses côtés. Cependant, cela n’a pas empêché Larsa de sortir du château dans l’épisode 4 après avoir été bannie par le groupe.





Larsa a reçu huit voix sur 15, ce qui en fait la troisième fidèle consécutive à être bannie par erreur de la table. Sa sortie intervient juste un épisode après que Marcus ait été “assassiné” par les traîtres et après qu’elle ait pointé du doigt à plusieurs reprises ce qu’elle a décrit comme les mâles alpha du casting comme étant des traîtres. Même si son instinct initial de se méfier de Dan Gheesling était correct, elle a finalement (et à tort) déplacé sa cible vers Chris “CT” Tamburello.





Le franc-parler de Larsa a fini par la mettre dans la ligne de mire des traîtres, y compris Parvati Shallow, qui a jeté des soupçons sur toutes les femmes au foyer pour être actrices et interprètes dans leur franchise Bravo. Que pense Larsa maintenant de son départ anticipé et des affirmations de Parvati selon lesquelles elle jouait dans son émission de téléréalité ? Et quelle a été sa réaction lorsqu’elle a découvert que sa collègue Phaedra, femme au foyer, était en réalité une traître ? Nous avons rencontré le candidat banni pour lui demander tout cela et bien plus encore.





Larsa Pippen à propos de la saison 2 de “Les Traîtres”.

Cerise d’Euan/PAON





ENTERTAINMENT WEEKLY : Vous étiez convaincu qu’il s’agissait d’un mâle alpha qui dirigeait les Traîtres. Au début, vous aviez des vues sur Dan, mais vous êtes ensuite passé à CT. Tu étais si proche !





LARSA PIPPEN : Je sais. J’ai vraiment eu le sentiment que c’était Dan dès le tout début, et je pense que comme c’était seulement MJ, Marcus et moi qui pointions du doigt, j’ai pensé que j’avais peut-être tort. J’ai commencé à douter de moi. Et alors je me dis : « Qui ? Je savais que c’était un mâle alpha, quelqu’un qui dictait les mouvements des traîtres. Je me dis, je sais que ça doit être un gars, mais j’ai l’impression que je ne suis pas resté fidèle à mon intuition d’origine.





Aviez-vous regardé l’une de ces émissions de télé-réalité comme Grand frère, Survivantou Le défi?





Non, je n’ai jamais regardé aucune de ces émissions, mais bien sûr, je regarde femmes au foyer, donc je suis ami avec Tamra. Je viens de rencontrer Shereé et Phaedra pour la première fois. MJ, je viens de me rencontrer. J’ai l’impression d’être plus dans l’équipe des filles.





Vous considériez les femmes au foyer comme vos plus grandes alliées, alors quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert que Phaedra était une traître ?





J’avais en quelque sorte le sentiment qu’elle était une traîtresse. En fait, je lui ai dit en marchant dans le couloir : “Beaucoup de gens pensent que tu pourrais être un traître.” Elle correspond en quelque sorte au profil.





Et quelle a été sa réaction ?





Elle m’a dit : “Ils le font ?” Et je me dis: “Ouais, ils le font.”





Sandra a déclaré que “Larsa dirige les Housewives”. Était-ce vrai ?





Je veux dire, je ne pense pas nécessairement que je dirige les Housewives. Je pense que je parle probablement plus, mais j’ai été abasourdi lorsque j’ai entendu Sandra dire que j’avais l’air de 10 à 12 ans plus âgé qu’elle. Elle a absolument besoin de faire vérifier ses yeux sur celui-là.





Larsa Pippen sur « Les traîtres ».

Cerise d’Euan/PAON





Vous avez dit que vous étiez plus bruyant que les autres femmes au foyer. En y repensant maintenant, pensez-vous que c’était un problème ? Y a-t-il eu un moment pendant la série où vous vous êtes dit : « Oh, peut-être que je devrais me retenir un peu et passer un peu plus au second plan » ?





Mon plan initial était de ne pas être aussi bruyant, mais une fois entré dans le château, j’ai en quelque sorte pensé que je pourrais influencer le groupe. J’aurais aimé garder certaines de mes opinions pour moi, mais j’avais juste une intuition à propos de Dan. Je l’ai littéralement interpellé à ce sujet. Je pense que j’étais trop vocal. Ce n’était probablement pas bon pour ma carrière Les traîtres.





Qu’avez-vous pensé du fait que Parvati s’en soit pris aux Housewives en leur disant que vous jouiez et jouiez tous dans la série ?





Je n’ai aucune idée de ce dont elle parlait. Je pense que nos personnalités se sont affrontées dès le moment où nous avons commencé la série, et j’ai l’impression de l’avoir pointée du doigt simplement parce qu’une fois de plus, je pensais qu’elle correspondait au profil d’un traître et que j’étais plutôt une personne légiste. Je me demande : « Quel est le profil d’un traître ? »





Au départ, je voulais être un traître, mais je suis un peu trop ouvert pour être un traître. Tu peux le voir. Je n’ai pas vraiment un visage de poker. Je suis très ouvert sur ma personnalité, donc j’ai eu l’impression que Parvati correspondait parfaitement au profil. Elle entrait simplement dans les pièces sans dire un mot et entrait simplement et écoutait pour voir de quoi tout le monde parlait, ce que je trouvais vraiment bizarre.





Y avait-il une division entre les gens qui ont participé à des émissions de téléréalité compétitives comme Survivant, Grand frèreet Le défiet puis les non-joueurs ?





J’ai l’impression que cela a probablement beaucoup à voir avec notre personnalité. Je me sens comme Housewives, nous avons un type de personnalité différent, et je pense que les joueurs ont un type de personnalité différent, et je pense que c’est probablement là que réside la différence. Je pense vraiment que les Housewives – nous savons comment agir femmes au foyer. Nous savons comment vivre notre vie femmes au foyer. Ce n’est pas nécessairement aussi compétitif que dans ces autres jeux télévisés.





Qu’avez-vous pensé du fait que Janelle ait dit qu’il était suspect que vous portiez un toast à Marcus quand il a été assassiné ?





Je pense que Janelle était contrariée par le fait que je passais beaucoup de temps devant la caméra et elle voulait que je quitte la série parce que je fais de la bonne télévision et elle ne le fait pas. Elle n’aimait pas ça, alors elle voulait que je quitte la série pour avoir plus de temps devant la caméra. Je pensais qu’elle était bizarre. Dès le début, j’ai eu l’impression que sa personnalité était bizarre. Elle était très égoïste et je l’ai dénoncée dès le début.





Je me dis : “Hé, je suis aussi compétitif, mais tu es tellement égoïste que tu feras n’importe quoi.” Lorsqu’elle s’est détachée et a couru chercher le bouclier au lieu d’aider la personne à côté d’elle pour que nous puissions être sûrs de gagner le défi et de gagner tout cet argent, cela ne la préoccupait pas. Elle était fondamentalement inquiète pour elle-même.





Littéralement, j’ai été l’une des toutes premières personnes à s’être détachée. J’ai détaché quatre personnes, puis Johnny Bananas m’a crié : “Va trouver la carte !” Mais je pensais en quelque sorte qu’il y aurait un peu plus de camaraderie lors des défis où nous voulons tous gagner dès le début pour nous assurer que le pot est suffisamment gros et ne pas nécessairement être aussi égoïste.





Larsa Pippen sur « Les traîtres ».

Cerise d’Euan/PAON





Cela soulève cependant un point intéressant, car disons que vous avait été un traître et Marcus avait été un fidèle, comment auriez-vous géré cela ? L’auriez-vous assassiné ? Cela aurait certainement pu être une bonne couverture et dérouter les gens.





Je l’aurais probablement gardé un peu plus longtemps. Je ne me serais pas débarrassé de lui alors qu’il était la deuxième personne à quitter la série. Je l’aurais gardé plus longtemps. Mais je pense que vous avez un travail et que nous sommes tous là individuellement pour jouer pour gagner. Alors oui, si je devais l’assassiner, Marcus reposerait en paix.





Qu’avez-vous pensé des tenues d’Alan Cumming ?





Alan est le meilleur. Ses tenues sont tout. Il est tellement bon dans ce qu’il fait et c’était tellement amusant. Nous étions ravis de voir ses tenues à chaque fois que nous le rencontrions.





Donc si vous pouviez revenir en arrière et changer quoi que ce soit dans votre façon de jouer au jeu, que serait-ce ?





Je n’aurais pas été aussi ouvert avec mes opinions. Je pense que si j’étais restée discrète et que j’avais joué le rôle d’une gentille veuve, cela m’aurait été bénéfique. Mais j’ai passé le meilleur moment. J’aurais aimé rester plus longtemps. C’est littéralement tellement amusant d’être dans ce château. Ce fut une expérience formidable pour moi et je suis vraiment heureux de l’avoir fait. J’aurais juste aimé ne pas être aussi opiniâtre et garder mes pensées pour moi.





Et j’aurais aimé suivre mon intuition à propos de Dan. C’est mon regret numéro un. J’aurais aimé m’en tenir au truc de Dan. Si j’étais resté fidèle au truc de Dan, je ne me serais pas fait tous ces ennemis parce que ce qu’ils n’ont pas montré dans la série, c’est que lorsque CT et moi avons eu des mots, il a en quelque sorte rallié les gens contre moi. Je n’aurais pas dû pointer du doigt CT, mais je savais que c’était un gars et que plus personne ne suivait vraiment le train Dan. Ils avaient en quelque sorte évolué.





Je n’ai pas l’impression que pratiquement personne dans le casting ait regardé Grand frèreet après avoir regardé Dan sur Grand frère, sans aucune preuve, j’aurais simplement supposé qu’il serait un traître parce qu’il était impossible que les producteurs ne fassent pas de lui un traître. J’ai donc été simplement surpris que personne ne connaisse son histoire et que vous soyez le seul à vraiment vous en prendre à lui.





Beaucoup de gens pensaient que les Housewives allaient se serrer les coudes et voter ensemble. J’aurais aimé que nous fassions cela, mais chacun était seul dans son propre monde. Tamra n’arrêtait pas d’essayer d’assassiner Kevin parce qu’elle n’aimait pas la façon dont il mangeait. Nous étions partout. Nous devons nous unir la prochaine fois.





