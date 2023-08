Eric Braeden ne montre aucun signe de ralentissement.

La star de « Les Feux de l’Amour », surtout connu pour son interprétation de Victor Newman dans le feuilleton à succès, a révélé qu’il ne quitterait pas la série de si tôt.

Lorsque Fox News Digital a demandé à Braeden, 82 ans, s’il envisageait de prendre sa retraite après avoir récemment vaincu un cancer, il a répondu catégoriquement : « Non, non, non, non. »

« J’ai connu des amis et des collègues… des amis sportifs qui sont soudainement à la retraite. Et maintenant, quoi ? Pickleball ? » » a plaisanté Braeden.

Braeden joue son personnage populaire dans le feuilleton classique depuis plus de 43 ans. Plus tôt cette année, « Les Feux de l’Amour » a célébré son 50e anniversaire, et il a qualifié cette étape d' »incroyable ».

Après avoir fait partie de la série populaire pendant quatre décennies, l’acteur vétéran a partagé son secret pour une carrière durable à Hollywood.

« La première réponse est l’argent », a expliqué Braeden. « Et la deuxième réponse, en fait, la réponse la plus profonde, c’est que j’aime faire ce que je fais. C’est vraiment le cas. Je me sens toujours très bien à ce sujet.

« Nous avons de très bons acteurs dans la série, des acteurs merveilleux.

« Quand vous commencez à la répéter, cela commence à avoir un sens. Et puis tout d’un coup, vous faites la scène et vous dites : ‘C’est tout. Cela semblait réel.’ Ce sentiment de satisfaction d’avoir réalisé une scène qui semble réelle ne m’a toujours pas quitté. Je l’aime, je l’aime encore aujourd’hui. »

En janvier 1980, Braeden s’est inscrit pour faire partie du casting de « Les Feux de l’Amour » qui allait changer sa vie professionnelle pour toujours.

Il a révélé qu’il avait failli quitter la série jusqu’à ce que le créateur de la série « génie », William « Bill » Bell, écrive des scènes brillantes sur le personnage de Braeden, Victor Newman, qui l’ont convaincu de rester.

« Je lui avais demandé d’écrire quelque chose qui expliquait pourquoi j’étais le méchant que j’étais », a-t-il noté.

« Une fois que j’ai fait ces scènes avec Nikki, Melody Thomas Scott, qui joue ma femme de longue date – nous avons été mariés cinq fois, je l’adore. Mais une fois que j’ai fait la scène, je suis allé dans ma loge et j’ai appelé ma femme, ma vraie femme, et a dit : ‘Je reste.' »

L’acteur a été confronté à des défis encore plus importants hors écran. Plus tôt ce mois-ci, Braeden a annoncé qu’il n’avait plus de cancer après avoir rendu public son diagnostic en avril.

Braeden a admis que son diagnostic de cancer avait eu des conséquences néfastes sur son mariage de 60 ans avec sa femme et amie d’université, Dale Russell Gudegast.

Tout en expliquant qu’il est « typique » que des problèmes de santé nuisent à un mariage, Braeden a expliqué à quel point sa femme était patiente pendant son parcours contre le cancer.

« Parfois, vous êtes d’humeur merdique et vous vous en prenez à celui qui est le plus proche de vous. … Ensuite, vous demandez pardon, et tout redevient cool », a-t-il remarqué.

« Le mariage n’est pas une question de tolérance, mais d’acceptation. … Mais ce qui est durable, c’est vraiment d’aimer et de respecter la personne. C’est vraiment de cela qu’il s’agit. »

En mai, Braeden a révélé que son cancer avait été initialement mal diagnostiqué.

L’erreur de diagnostic a incité Braeden à vouloir faire connaître son état de santé et à encourager les hommes à ne pas avoir peur de se rendre chez le médecin.

Braeden a parlé franchement de son diagnostic et a suggéré aux hommes de surveiller constamment leur santé.

« Il s’agit d’un cancer de la vessie, pour être très précis… vous pouvez imaginer que ce n’est pas une chose agréable à entendre », a-t-il détaillé. « Tu sais, tu y fais face. »

Après que Braeden ait découvert qu’il avait un cancer, ses médecins ont suggéré une intervention chirurgicale au cours de laquelle ils ont effectué une cystoscopie pour « éliminer le cancer ». Il a également déclaré que les médecins avaient remarqué des « cellules cancéreuses de haut grade » dans son organisme.

Il a en outre expliqué qu’il ne pouvait pas uriner correctement et que c’était un « sentiment effrayant ». Braeden a déclaré qu’il ressentait une « accumulation » et a admis que c’était « douloureux ».

« Afin de prévenir toute future épidémie, on suit ce qu’on appelle un traitement BCG », a-t-il noté.

Selon l’American Cancer Society, « le bacille de Calmette-Guérin (BCG) est un germe apparenté à celui qui cause la tuberculose, mais il ne provoque généralement pas de maladie grave. Lorsque le BCG est introduit dans la vessie sous forme liquide à travers un cathéter, il aide à « activer » les cellules du système immunitaire, qui attaquent ensuite les cellules cancéreuses de la vessie.

Braeden avait précédemment expliqué via Facebook Live qu’il avait subi divers traitements, dont trois perfusions prophylactiques contenant « des substances qui tuent apparemment le cancer ».

« Chaque fois qu’ils vous donnent cette infusion, cette grosse infusion brûle comme un enfer pendant un moment », a-t-il avoué.

Même s’il n’a plus de cancer, la star du feuilleton a déclaré que son parcours de santé n’était pas terminé et qu’il se rétablissait.

« Mon état d’esprit est bon. Mais je m’en fous. Vous vous battez », a déclaré fièrement Braeden.

« Je me suis entraîné autant que j’ai pu. … Je suis un athlète, je l’ai toujours été toute ma vie, et je suis habitué à une certaine douleur ou à un certain inconfort. »

L’acteur allemand est fier d’être un athlète de régiment et un ancien footballeur.

Tout en luttant contre la maladie, Braeden a continué à travailler à plein temps sur le drame de jour et est resté positif grâce à ses traitements intensifs.

Lorsque Fox News Digital lui a demandé s’il envisageait de travailler sur d’autres projets, Braeden a souligné qu’il aimait seulement « faire ce que je fais ».

Braeden est apparu dans plus de 120 séries télévisées et longs métrages, y compris le rôle de John Jacob Astor dans l’épopée oscarisée de James Cameron, « Titanic ».

Ses autres crédits incluent des rôles principaux dans « 100 Rifles », « Escape From the Planet Of The Apes », « The Ultimate Chase » et bien d’autres.

Braeden a déclaré qu’il ne signerait un autre film que s’il était réalisé par son fils, Christian Gudegast, le seul enfant qu’il partage avec sa femme de longue date.

La star du feuilleton a récemment figuré dans le film à succès au box-office de 2018, « Den of Thieves », écrit et réalisé par son fils, avec Gerard Butler, Pablo Schreiber, O’Shea Jackson et 50 Cent.