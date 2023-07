La star de l’EPL jure de ne jamais jouer pour le club après le rejet des offres saoudiennes

Il a été rapporté qu’Aleksandar Mitrović a juré de ne plus jamais jouer pour Fulham et a reproché au club d’avoir empêché un transfert en raison de frais de transfert élevés. Deux propositions d’Al-Hilal pour le joueur international serbe ont été rejetées par Fulham, la plus récente étant de 32 millions de dollars.

Sports du ciel rapporte que le club de Premier League Fulham demande 67 millions de dollars pour se séparer de son attaquant vedette. Il a marqué 14 buts il y a une saison, tout en faisant la une des journaux pour une longue suspension. Par conséquent, l’article allègue que Mitrović a informé sa famille qu’il ne jouerait plus jamais pour Fulham et qu’il est «fou» des efforts du club pour faire obstacle à son départ.

Mitrović était sur le point de rejoindre l’équipe pour leur tournée estivale de pré-saison aux États-Unis. Son agent, Pini Zahavi, a finalement persuadé Mitrović de se joindre. Maintenant, Zahavi a demandé que la tenue londonienne réduise son prix demandé de Mitrović à 45 millions de dollars.

Un salaire astronomique attend Aleksandar Mitrović s’il quitte Fulham

En passant à Al-Hilal, Mitrović peut augmenter son salaire hebdomadaire d’environ 150 000 $ à environ 510 000 $. L’attaquant de 28 ans a de grands espoirs de rejoindre le club saoudien.

En plus de Neves, Al-Hilal a dépensé environ 128 millions de dollars pour deux joueurs. L’international serbe Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio et le défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly ont signé cet été. Après leur tentative infructueuse d’inciter Romelu Lukaku à rejoindre leur projet, ils ont maintenant jeté leur dévolu sur Mitrović. Le Serbe reste sous contrat avec Fulham jusqu’en juin 2026.

histoire de tension entre deux clubs

Les différends avec les fidèles de Craven Cottage ne sont pas nouveaux pour l’équipe saoudienne de la Pro League. Al-Hilal a offert 22 millions de dollars au manager de Fulham, Marco Silva. L’homme de 45 ans a refusé l’offre scandaleuse. Par conséquent, le club basé à Riyad a opté pour Jorge Jesus, également portugais.

Les clubs saoudiens le sont non plus. Al Ahly a proposé un contrat lucratif au manager pour qu’il rejoigne la Saudi Pro League peu de temps après la publication de la nouvelle de Mitrovic.

PHOTO : IMAGO / PA Images