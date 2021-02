Le nouveau garçon de Liverpool, Ozan Kabak, était sur la bonne voie pour faire des débuts décents avec les Reds samedi, jusqu’à ce que tout se passe soudainement mal.

Le jeune turc, prêté par Schalke jusqu’à la fin de la saison comme l’une des solutions aux problèmes de blessures défensives des Reds, a été largement solide à l’arrière aux côtés de son capitaine Jordan Henderson, Liverpool prenant la tête du match. un beau but de Mohamed Salah.

Mais à la fureur de Jurgen Klopp, les Reds se sont ensuite effondrés dans les 12 dernières minutes du match, concédant trois fois alors qu’ils subissaient une défaite qui endommageait leurs quatre meilleurs espoirs.

James Maddison, Jamie Vardy et Harvey Barnes ont tous marqué alors que la défense de Liverpool se désintégrait, et bien qu’il soit dur de blâmer Kabak directement pour l’un des buts – en particulier Vardy alors qu’Alisson se précipitait hors de son but – il était certainement sur les lieux des crimes.

S’exprimant sur talkSPORT, l’ancien attaquant de Premier League, Dean Ashton, a déclaré que Kabak avait été laissé « haut et sec » par ses nouveaux coéquipiers.

« Seuls Alisson et Kabak savent qui a communiqué quoi dans cette situation », a déclaré Ashton après le deuxième but.

« Nous entendrions quelque chose s’il y avait un cri. Il n’y a pas de supporters, donc nous devrions entendre Alisson d’ici pour le quitter, mais nous n’avons rien entendu.

«Ce fut la pagaille absolue d’une performance défensive dans cette seconde période, Klopp devenait fou furieux contre ses joueurs.