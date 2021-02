La star de l’éducation sexuelle s’apprête à secouer Bridgerton dans une nouvelle série torride

Une minute, elle navigue ses désirs dans le drame télévisé pour adolescents Sex Education et la suivante, elle déchire le corsage à Bridgerton.

Oui, ces deux dernières années ont été mouvementées pour Simone Ashley, 25 ans.

Et cela ne deviendra de plus en plus occupé si les applaudissements qui viennent à elle sont quelque chose à passer.

Simone joue Kate Sharma, une femme qui cherche à voler le duc Anthony des bras de son intention dans la deuxième saison de Bridgerton – le succès de Netflix regardé par 83 millions de personnes dans le monde.







(Image: Netflix)



Elle est la première actrice sud-asiatique du drame et Simone admet que sa carrière a choqué sa famille indienne traditionnelle – et que ses parents la trouvent «effrayante et troublante».

Simone a parcouru un long chemin depuis qu’elle a persuadé ses parents de la laisser aller dans une école des arts du spectacle. Avant Sex Education, elle a eu de petits rôles dans Broadchurch et Doctors à la télévision.

Mais ses professeurs de la Redroofs School for the Performing Arts, dans le Berkshire, n’ont jamais douté que Simone deviendrait une grande star.

Ils ont reconnu sa «passion brûlante» et sa détermination à réussir.

La directrice de l’école, Samantha Keston, a déclaré que c’était le même feu intérieur qu’une autre vieille fille – Kate Winslet, lauréate d’un Oscar.













(Image: Netflix)



Samantha dit: «Les étudiants qui réussissent vraiment à percer dans le grand temps ont si souvent cette passion absolument brûlante.

«Ils ne veulent tout simplement rien faire d’autre – c’est leur vie.

«Simone n’est certainement pas notre premier. Kate Winslet était avec nous pendant sept ans et c’était une autre histoire extraordinaire.

«Kate et Simone avaient exactement la même éthique de travail et la même vision des yeux fermés. C’est tout ce qu’ils voulaient faire. C’étaient toutes les deux des filles très brillantes qui se sont transformées en femmes très brillantes.

Simone, qui a un frère Sean, 29 ans, a déclaré dans une récente interview qu’elle avait grandi dans une «maison remplie d’universitaires indiens» avec des parents «incroyablement protecteurs».

Elle a déclaré au site Web Veylex: «Parfois, je trouvais cela assez étouffant. Cela m’a donné envie de m’évader et de faire les choses à ma façon. J’ai toujours été un peu rebelle dans ce sens.







(Image: Getty)



«Je suis incroyablement privilégiée de faire partie d’une génération où les jeunes femmes du monde entier ont plus d’opportunités que jamais auparavant, où nous sommes moins stéréotypées et où les murs s’effondrent lentement. Il peut être difficile pour mes parents de comprendre cela parfois, mais j’essaie juste de faire preuve d’empathie et de les rassurer sur le fait que tout ira bien.

Simone a été élevée à Cam-berley, Surrey, par maman Latha, 59 ans, et son père Gunasekharan, 63 ans. Ils ont déménagé à Beaconsfield, Bucks, pour être près de Redroofs. La principale Samantha a déclaré à propos de sa rencontre avec Simone et ses parents: «Maman et papa étaient très préoccupés par le fait que nous offrions juste une rue à sens unique dans un champ restreint de théâtre. Ils ont posé beaucoup de questions sur ce à quoi notre école pourrait préparer Simone. »





Mais Simone était tellement motivée que ses parents n’avaient pas à s’inquiéter. Après avoir quitté Redroofs à 18 ans, elle a remporté une place dans un cours de théâtre musical à la prestigieuse école d’art dramatique ArtsEd de Chiswick, dans l’ouest de Londres, où Sir Andrew Lloyd Webber est président.

Simone a changé son nom de famille en Ashley pour ouvrir des rôles d’acteur plus traditionnels.

Pourtant, son héritage sud-asiatique a aidé à jouer le rôle de Bridgerton. La deuxième série est basée sur le deuxième livre de Julia Quinn, Le vicomte qui m’aimait, et le personnage de Simone est décrit comme à la peau pâle.

Mais les producteurs de télévision ont mélangé les héritages des personnages. Cela a conduit à une distribution merveilleusement diversifiée qui, bien qu’elle ne soit pas strictement précise, a été un succès auprès des fans.