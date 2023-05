La star de « Leave It to Beaver », Jerry Mathers, révèle pourquoi il était prêt à quitter la sitcom des années 50

Jerry Mathers était prêt à donner une pause à Hollywood après « Leave It to Beaver ».

L’ancien enfant star a joué Theodore « Beaver » Cleaver dans la sitcom à succès de 1957 à 1963. L’acteur n’était qu’un adolescent lorsqu’il s’est retrouvé sans emploi une fois la série terminée. Mais la vie, a-t-il dit, était heureuse lorsque les caméras ont cessé de tourner.

« Cela s’est terminé au bon moment pour moi », a déclaré l’homme de 74 ans à Fox News Digital. « Je voulais faire du sport et bien sûr, travailler au studio, ce n’était pas quelque chose que je pouvais faire. J’étais 1684398904 capable de faire partie de l’équipe d’athlétisme et de l’équipe de football. C’était quelque chose que je voulais vraiment faire. Et c’était agréable d’être dans [a normal school]. J’ai eu un tuteur privé pendant tout le temps que j’étais dans l’émission. Maintenant, j’étais dans une école ordinaire et c’était très amusant. Et je me suis fait beaucoup de bons amis. »

La distribution et l’équipe soudées étaient également prêtes à passer à autre chose, a-t-il noté.

« Ce n’est pas que nous en étions fatigués, mais c’était beaucoup de travail », a admis Mathers. « Nous devions être au studio tous les jours à 20h, travailler jusqu’à 17h. Et le week-end, souvent, nous avions des relations publiques à faire… Je ne dis pas que je n’aimais pas ça, mais ça était juste le temps… Je me préparais pour aller au lycée et [my co-star] Tony Dow se préparait à aller à l’université. C’était quelque chose que nous ne pourrions vraiment pas faire si nous étions encore dans la série. »

Plus récemment, Mathers et sa mère de 96 ans, Marilyn Mathers, ont fait une apparition à Le musée d’Hollywood pour accueillir un hommage spécial aux Motion Picture Mothers. L’organisation à but non lucratif a été créée en 1939 en tant que petit groupe social de femmes dont les enfants étaient impliqués dans le showbiz. Marilyn est actuellement présidente de l’organisation.

« LEAVE IT TO BEAVER »: UN RETOUR SUR LE CAST DE L’ÉMISSION DE TÉLÉVISION BIEN-AIMÉE

Mathers a déclaré que la matriarche ne l’avait jamais poussé à faire carrière à Hollywood. Au lieu de cela, elle était déterminée à donner à son fils une éducation aussi normale que possible.

« Elle s’est vraiment bien occupée de moi », a-t-il déclaré. « Je sais que d’autres enfants stars ont eu des vies très difficiles, mais j’ai passé un très bon moment. Je n’ai jamais eu de problèmes avec ça. J’ai adoré aller au studio. C’était un endroit amusant avec beaucoup de gens amusants. »

« Je travaillais depuis l’âge de 2 ans », a-t-il expliqué. « J’ai commencé à la télévision en direct. J’ai fait beaucoup d’émissions différentes, mais seulement pendant une minute ou cinq minutes, six minutes. Et puis quand j’ai eu le rôle dans » Leave It to Beaver « , bien sûr, c’était une série, donc nous avons travaillé longtemps dessus. Mais c’était juste très amusant.

Mathers a déclaré que sa famille était tout aussi favorable lorsqu’il était prêt à assumer un rôle complètement différent dans la vie.

« J’ai passé six ans dans la Garde nationale », a-t-il déclaré. « Là [wasn’t] tout type de combat ou quelque chose comme ça, mais nous étions une unité de transport. Souvent, les avions revenaient et ils avaient beaucoup de dégâts… Ce n’était pas très amusant parce que nous travaillions très, très dur, mais c’était quelque chose que je [felt] Je devrais faire pour mon pays… C’était quelque chose que j’étais fier de faire. »

Mathers a été découvert alors que lui et sa mère se trouvaient dans un grand magasin. Une rencontre fortuite a changé leur vie à jamais.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Elle cherchait des vêtements pour moi et elle m’avait quitté des yeux pendant une seconde », a-t-il déclaré. « Puis une dame est venue et a dit: ‘Est-ce votre petit garçon?’ Je m’étais peut-être éloigné d’elle à trois ou quatre pieds. Et ma mère a dit: « Oh, peu importe ce qu’il a fait, je paierai pour ça. Je suis vraiment désolé, a-t-il détruit quelque chose? » Et la dame a dit : « Non, mais nous avons remarqué que vous essayiez des vêtements sur lui, et il s’adapte à tous nos vêtements. Nous nous demandions s’il pouvait être à notre défilé de mode. » Ma mère a dit : ‘Eh bien, c’est la grande ville, je ne sais pas.’ Puis la dame a dit: « Il prendra la main d’une dame, il montera sur scène, fera peut-être quelques pirouettes, et nous lui paierons 15 $. Et il pourrait garder l’une des tenues qu’il porte. » Ma mère a dit : ‘Il pourrait faire ça !' »

« J’ai un contrat à vie », a-t-il ri.

« Leave It to Beaver » a exploré les mésaventures d’un garçon de banlieue. Il a duré six saisons et a diffusé plus de 200 épisodes aux heures de grande écoute. Une série de suites syndiquées dans les années 80 a donné lieu à plus de 100 épisodes. L’émission mettait en vedette Mathers, ainsi que Tony Dow, Barbara Billingsley et Hugh Beaumont.

« Je pense que la chose qui me fait le plus sourire [when I think about it] sont toutes les personnes que j’ai pu rencontrer – les acteurs et l’équipe », a-t-il expliqué. « Vous venez de [saw] les acteurs, mais il y avait probablement 60 à 70 personnes dans l’équipe. Et nous étions tous amis. Une chose à propos d’avoir un enfant sur le plateau, c’est qu’il faut le garder heureux parce que s’il ne veut pas travailler, il dit simplement : « Je ne veux pas travailler ». Mais tous les gens étaient si gentils. Ils se sont assurés que tout le monde… avait une famille. Ils ont donc eu des enfants. Et ils savaient ce que faisaient les enfants… Tout le monde aimait tout le monde. Personne n’a dit : « Nous ne voulons pas travailler avec cette personne. » »

Au fil des ans, Mathers s’est concentré sur la vie en dehors des projecteurs. À un moment donné, il est devenu agent immobilier et a vendu des maisons.

Il n’y avait aucune urgence à reprendre le métier d’acteur, a-t-il insisté.

‘LEAVE IT TO BEAVER’ STAR JERRY MATHERS PLEURE ‘FRERE’ TONY DOW: ‘MON AMI DE VIE’

« C’était quelque chose que j’aimais faire, mais j’aimais aussi pouvoir avoir ma propre vie », a-t-il déclaré. « La vie pour moi aujourd’hui est très, très bonne. J’ai ‘Leave It to Beaver’, mais je peux aussi sortir et rencontrer des gens. Je suis grand-père maintenant – j’ai cinq petits-enfants. C’est merveilleux. J’ai aussi un merveilleux femme, et nous passons un bon moment avec les petits-enfants. Nous pouvons les garder de temps en temps… Je fais toujours des émissions d’autographes parce que c’est amusant. Je peux aller dans tout le pays. Les gens viennent toujours me poser des questions. à propos de la série et de ce que je fais… Je suis tellement reconnaissante… J’ai juste une vie merveilleuse parce que « Leave It to Beaver » m’a fait tellement d’amis. »

Mathers a déclaré que la série avait abouti à une amitié à vie avec son frère de télévision Dow, décédé en 2022 à 77 ans.

La mort de Dow laisse Mathers et Rusty Stevens, qui jouaient l’ami de Beaver, Larry Mondello, comme les seuls membres survivants de la distribution principale de la série. Beaumont, le père de Mathers à la télévision, est décédé en 1982 à 73 ans. Billingsley, qui jouait sa mère June Cleaver, est décédé en 2010 à 94 ans. Ken Osmond, qui jouait Haskell, est décédé en 2020 à 76 ans.

« Tony et moi avons toujours été de très bons amis », a déclaré Mathers. « C’était une personne merveilleuse avec qui travailler… C’était juste un gars merveilleux et il m’a appris beaucoup de choses. C’était drôle parce que je suis l’aîné de ma famille et que Tony était son bébé. [But] c’était exactement le contraire de ce qu’il y avait dans la série. »

Mathers a partagé que la série pourrait encore être refaite en 2023 – et il soutiendrait un redémarrage.

‘LEAVE IT TO BEAVER’ STAR TONY DOW EXPLIQUE POURQUOI IL N’A PAS ÉTÉ AUTORISÉ À REGARDER LA SÉRIE HIT GRANDIR

« Toutes les choses qui sont sur l’original » Leave It to Beaver « sont des choses auxquelles les gens peuvent s’identifier », a-t-il déclaré. « C’est juste à propos d’un garçon qui grandit en Amérique… Quelques personnes disent : ‘Eh bien, ce n’est pas très réaliste.’ Mais je pense que c’est très réaliste… les enfants sont toujours les mêmes, ils agissent peut-être un peu différemment, ont des vêtements différents, mais c’était juste une émission amusante… J’ai passé un moment merveilleux, je n’ai eu aucun problème. Il ne m’est pas arrivé grand-chose. Toutes les choses qui me sont arrivées étaient si bonnes. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.